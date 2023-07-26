Scene Hot Film Oppenheimer Picu Kemarahan Umat Hindu, Ini Sebabnya

NEW DELHI - Film Oppenheimer menuai kemarahan dari umat Hindu di India. Film garapan Christopher Nolan tersebut juga diduga melakukan pelecehan agama Hindu.

Menurut laporan The Guardian, umat Hindu marah ketika sosok Robert Oppenheimer, yang dikenal sebagai bapak bom atom itu membaca ayat di kitab Bhagavad Gita ketika melakukan hubungan seks dengan kekasihnya Jean Tatlock, diperankan oleh Florence Pugh.

Diketahui, Oppenheimer belajar sendiri bahasa Sansekerta dan selama hidupnya, dia berbicara tentang menggambar dari teks Hindu.

Kehadiran Bhagavad Gita di tengah-tengah adegan seks mendorong seorang anggota partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) pemerintah India menyebut film itu sebagai "serangan terhadap agama Hindu".

Dalam sebuah surat terbuka, Uday Mahurkar, seorang komisaris informasi, mengatakan bahwa kejadian itu adalah "serangan langsung terhadap kepercayaan agama dari satu miliar umat Hindu yang toleran". Dia menuduh itu sama dengan "melancarkan perang terhadap komunitas Hindu" dan hampir tampak sebagai bagian dari "konspirasi yang lebih besar oleh pasukan anti-Hindu".

Anurag Thakur, menteri informasi dan kebudayaan, termasuk di antara mereka yang menuntut agar adegan itu dihapus dan menyerukan tindakan yang akan diambil terhadap Dewan Pusat Sertifikasi Film India. Film ini diberi peringkat U/A, yang merekomendasikan bimbingan orang tua untuk pemirsa berusia di bawah 12 tahun.