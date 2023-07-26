Gandeng Ernie Zakri, Ade Govinda Garap Dua Lagu Baru Berkisah Percintaan

JAKARTA - Ade Govinda kembali menggandeng penyanyi asal Malaysia, Ernie Zakri dalam proyek lagu terbarunya. Meneruskan kolaborasi lagu Hal Hebat versi Malaysia, kini Ade tengah sibuk melakukan take vokal dua lagu berkisah percintaan.

Dalam konferensi pers di studio rekaman, Senin (24/7/2023), Ade mengungkapkan bahwa saat ini ia bersama Ernie sedang menggarap dua lagu bertajuk "Semakin" dan juga "Masing-masing" yang memiliki nuansa berbeda, namun masih satu tema.

Dikatakan, lagu Semakin yang bernuansa positif nantinya akan dibawakan oleh Ernie seorang, sementara lagu Masing-masing yang berisi kisah patah hati serta perpisahan akan dibawakan secara bersama, dengan genre musik pop khas Govinda.

"Lagu Semakin berangkat dari kesuksesan Hal Hebat yang jadi anthem di acara pernikahan. Aku rasa perlu untuk kembali membuat lagu yang nantinya orang bisa mengenang kisah percintaan mereka," kata Ade menjelaskan.

"Sedangkan lagu semakin itu bercerita tentang perpisahan yang tidak bisa dipisahkan lalu berakhir pada perpisahan. Nantinya kedua lagi ini akan dirilis di Indonesia dan juga Malaysia," tambahnya.

Saat ditanya kenapa memilih Ernie, Ade menyebut Ernie memiliki ciri khas berbeda dari penyanyi lain dan kualitas vokalnya sendiri dikatakan sangat lah baik. Menurutnya, Ernie punya skill luar biasa namun tidak over saat membawakan sebuah lagu.

"Ernie ini soul suaranya sangat baik," ujar Ade.