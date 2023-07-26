Advertisement
MUSIK

Solo Jadi Kota Pertama Konser Dewa 19 Featuring All Stars, Gibran Rakabuming Dukung Total

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:14 WIB
Solo Jadi Kota Pertama Konser Dewa 19 Featuring All Stars, Gibran Rakabuming Dukung Total
Konser Dewa 19 (Foto: Ist)
JAKARTA - Dewa 19 akan berkolaborasi dengan beberapa musisi internasional dalam sebuah konser bertajuk Dewa 19 Featuring ALL STARS yang digelar di tiga kota, Solo, Jakarta dan Bandung.

Solo menjadi kota pertama yang disinggahi pada 29 Juli 2023. Nantinya, Dewa 19 akan manggung bersama Derek Sherinian, Jeff Scott Soto, Phil X, Dino Jelusick, serta beberapa musisi kenamaan tanah air seperti Ari Lasso, Virzha, Ello, Tyo Nugros, Sandhy Sondoro dan Mahalini.

Solo Jadi Kota Pertama Konser Dewa 19 Featuring All Stars, Gibran Rakabuming Dukung Total

Sysan Ibrahim selaku pihak promotor menjelaskan jika Solo dipilih menjadi kota pembuka untuk konser kolaborasi ini lantaran kesiapan Stadion Manahan serta dukungan penuh dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming.

Mulanya, konser ingin digelar di Surabaya karena menjadi kota kelahiran Dewa 19, sayangnya terkendala kesiapan venue sehingga kota Solo lah yang dipilih.

"Awalnya kita mau Surabaya karena kan kota kelahirannya tapi karena Surabaya stadionnya masih di renovasi dan kita belum dapat kepastian. Sementara Stadion Manahan, Mas Gibran sangat support gitu. Jadi pindah Solo jadi kota pertama," ujar Sysan Ibrahim saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

Sysan Ibrahim menyebut jika kemungkinan Gibran memiliki permintaan lagu khusus yang akan dibawakan. Namun, ia tak ingin membocorkannya lantaran ingin Ahmad Dhani sendiri yang nanti akan mengumumkannya.

"Kalau itu ke Mas Dhani langsung hehe, sepertinya iya (request lagu),"sambungnya.

Sysan juga menjelaskan jika konser ini juga bertujuan untuk meningkatkan sektor pariwisata Solo. Ia berharap nantinya para penonton khususnya di Jawa Tengah dan sekitarnya semakin mengenal kota Solo dan menjadikannya sebagai salah satu pilihan destinasi wisata.

"Memang support banget Solo, karena memang menarik solo itu pariwisatanya. Kita berharap satu Jawa Tengah itu akan datang ke Solo, jadi meningkatkan pariwisatanya juga," pungkasnya.

