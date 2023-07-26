Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Melawan, Kotak Band Somasi Balik Posan Tobing

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:15 WIB
Melawan, Kotak Band Somasi Balik Posan Tobing
Kotak Band somasi balik Posan Tobing (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kotak buka suara atas sikap Posan Tobing belakangan ini. Melalui kuasa hukumnya, Sheila A Salomo, Kotak resmi melayangkan somasi balik kepada mantan drummernya itu per hari ini, Rabu (26/7/2023).

Pihak Kotak menyoroti beberapa poin dalam somasinya terhadap Posan, di antaranya pelarangan membawakan lagu dan nama band yang diklaim sang drummer.

Melawan, Kotak Band Somasi Balik Posan Tobing

"Kotak itu muncul dalam sebuah event pencarian bakat, Dream Band oleh Hai Musik. Dalam event itu terbentuklah nama Kotak atas persetujuan personal dari Hai Musik, kemudian manajemen Kotak dialihkan ke pihak sekarang, Warner Musik," kata kuasa hukum Kotak, Sheila A Solomo, di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Sheila kemudian menjelaskan proses Kotak memilih meneruskan kiprahnya di industri musik usai mengikuti event pencarian bakat tersebut.

"Pada waktu pengalihan, Posan masih ada disana. Lalu dia mengundurkan diri dan tidak ada masalah. Ketika kami bertemu dengan pengacara Posan dan Julia sudah kami sampaikan. Memang mungkin ada perbedaan pendapat, ya silahkan kami sebetulnya terbuka untuk berdiskusi tapi setelah kami menerima somasi terbuka kami harus menyatakan posisi hukum kami kami menolak kalau (nama) Kotak milik Posan dan Julia," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140106/posan_tobing-eLJl_large.jpg
Tantri Cs Menang Gugatan Band Kotak, Posan Tobing: Hoax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140059/band_kotak-uqoE_large.jpg
Menang Gugatan Pengadilan, Cella Ungkap Formasi Grup Band Kotak Sebenarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/205/3089157/shin_tae_yong_nonton_konser_kotak_dua_dekade_berkarya-Em8L_large.jpg
Kotak 'Beraksi' di Perayaan Dua Dekade Berkarya, Shin Tae Yong Ikut Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/205/3043951/kotak-J5wH_large.jpg
Kotak Siap Gelar Konser Tunggal hingga Tur ke Malaysia untuk Rayakan 20 Tahun Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/205/3035532/kotak_band-Nk4q_large.jpg
Ditegur Ahmad Dhani, Kotak Klarifikasi Dituding Bawakan Lagu Tanpa Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/33/2964990/band-kotak-buat-pendukung-ganjar-mahfud-bersorak-dalam-konser-salam-m3tal-d5f4sK60Nj.jpg
Band Kotak Buat Pendukung Ganjar-Mahfud Bersorak dalam Konser Salam M3tal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement