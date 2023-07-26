David Bayu Tak Masalah Lagunya Dinyanyikan Tanpa Izin, Ini Alasannya

JAKARTA - Penyanyi David Bayu memilih tak mempermasalahlan jika lagu ciptaannya dibawakan oleh musisi lain meski tidak berizin.

Di tengah polemik royalti kalangan musisi, David rupanya memiliki pandangan lain soal masalah itu. Dia tak keberatan jika lagunya dibawakan musisi lain karena menganggap ada bidang khusus yang mengatur terkait permasalahan ini.

BACA JUGA: David Bayu Sempat Bingung Terpilih Jadi Juri Indonesian Idol 2022

"Nggak masalah, kalau saya personal nyanyikanlah lagu-lagu. Urusannya nanti ada komersilnya segala macem itu nanti ada yang urusin teknikalnya gimana itu udah ada bidang yang urus lah," ujar David Bayu saat ditemui awak media di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Tapi kalau saya personal ketika lagu itu udah dibikin, apa pun yang sudah diberikan kepada publik, ya siap dinyanyikan siapa pun," sambungnya.