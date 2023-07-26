Advertisement
MUSIK

David Bayu Tak Masalah Lagunya Dinyanyikan Tanpa Izin, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |09:13 WIB
David Bayu Tak Masalah Lagunya Dinyanyikan Tanpa Izin, Ini Alasannya
David Bayu. (Foto: Instagram/@davidbayudj)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi David Bayu memilih tak mempermasalahlan jika lagu ciptaannya dibawakan oleh musisi lain meski tidak berizin.

Di tengah polemik royalti kalangan musisi, David rupanya memiliki pandangan lain soal masalah itu. Dia tak keberatan jika lagunya dibawakan musisi lain karena menganggap ada bidang khusus yang mengatur terkait permasalahan ini.

"Nggak masalah, kalau saya personal nyanyikanlah lagu-lagu. Urusannya nanti ada komersilnya segala macem itu nanti ada yang urusin teknikalnya gimana itu udah ada bidang yang urus lah," ujar David Bayu saat ditemui awak media di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Tapi kalau saya personal ketika lagu itu udah dibikin, apa pun yang sudah diberikan kepada publik, ya siap dinyanyikan siapa pun," sambungnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
