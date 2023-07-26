Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Intip Kolaborasi Apik Aruma dan Kamga di We The Fest 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |02:02 WIB
Intip Kolaborasi Apik Aruma dan Kamga di We The Fest 2023
Aruma di We The Fest 2023 (Foto: ist)
JAKARTA - Aruma berhasil menarik perhatian para penonton ketika tampil di We The Fest 2023. Aruma pun bangga bisa membawakan lagu terbarunya bersama Raim Laode berjudul Ekspektasi.

“Aku gak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata betapa senangnya aku bisa tampil membawakan single baruku di We The Fest ini, sayangnya Bang Raim gak bisa hadir hari ini karena jadwalnya gak cocok. Tapi aku jadi mendapatkan sebuah pengalaman baru Kerjasama dengan beberapa musisi senior,” ujar Aruma.

 Intip Kolaborasi Apik Aruma dan Kamga di We The Fest 2023

Aruma ingin sekali tampil berbeda dari biasanya. Terlebih ketika ia mengetahui jika Raim tak dapat hadir. Akhirnya hal tersebut mendapat respons yang baik ketika ia sampaikan ke Tim Sony Music selaku perusahaan rekaman dimana Aruma bernaung.

“Mereka mengerti banget kekhawatiran aku, dimana ini adalah ajang music bergengsi yang bisa dianggap sepele. Dan keinginanku untuk berkolaborasi pun disambut dengan sangat baik , terima kasih yang sebesarnya untuk Mas Pepeng dan Mas Kamga atas waktu dan kesabarannya menemani ku di panggung,” tambahnya.

Aruma tampil membawakan beberapa lagu, diantaranya adalah single baru lainnya yang akan segera dirilis juga ia membawakan lagu Ekspektasi bersama dengan Kamga. Menurut Kamga, ia merasa bangga dapat tampil sepanggung dengan Aruma.

“Seperti Kakak yang pertama kali melihat adiknya meluncur bersepeda roda dua, rasanya bangga dari dalam dada. We The Fest tuh ajang unjuk giginya para musisi, tapi bagi Aruma ini adalah mencicipi panggung besar pertama kali. Bisa dibilang cukup cepat ia masuk sebagai line up dan melihat saat ia tampil, ia berhasil menyita perhatian para penonton yang langsung berkumpul di depan panggung, ini makin seru ditunggu,” ujar Kamga.

