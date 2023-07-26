Dudy Oris dan Kawendra Kolaborasi di Single Seisi Hati

JAKARTA - Dudy Oris eks vokalis Yovie and Nuno berkolaborasi dengan Kawendra dalam lagu Seisi hati. Dudy Oris mengeluarkan single terbaru bertajuk Seisi Hati karya Kawendra Lukistian yang sebelumnya pernah menciptakan lagu untuk Afgan, Bebi Romeo, Edo Kondologit, Setiawan Djody, Penta Boyz dan berbagai penyanyi lainnya.

Kawendra menjelaskan lagu terbarunya itu memang diciptakan khusus beberapa tahun lalu untuk Dudy Oris.

“Ini lagu Seisi Hati memang dibuat khusus untuk Mas Dudy, temanya tentang cinta dan perjalanannya” ungkapnya. “Perjalanan cinta setiap orang itu pasti selalu melibatkan waktu dan kesempatan bukan cuma perasaan, dan Lagu Seisi Hati Ini menceritakan semua itu secara sederhana,” ujar Kawendra.

Ia pun senang, lagu tersebut sudah berada di pasar dan diperdengarkan di radio-radio. Ia yakin lagu tersebut mendapatkan tempat di hati pendengar berkat karakter kuat suara Dudy Oris.

“Saya happy banget, akhirnya lagu ini bisa release, insya Allah dengan karakter suara Mas Dudy yang kuat, bisa diterima oleh telinga dan hati masyarakat Indonesia,” jelasnya.

