Bobby Joseph Ungkap Alasan Kembali Pakai Narkoba

JAKARTA - Bobby Joseph mengungkapkan alasannya kembali mengkonsumsi narkoba. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Achmad Ardhy di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2023).

Dalam keterangannya, Kompol Achmad Arshy mengatakan bahwa ada sebuah masalah yang dihadapi Bobby, sampai akhirnya ia memilih narkoba sebagai pelarian. Masalah tersebut bahkan berhubungan dengan keluarga.

"Lagi ada permasalahan keluarga, dia stress, makanya dia terjerat narkoba," ujar Kompol Achmad Ardhy.

Usai mendengar pengakuan Bobby, Achmad Ardy mengaku jika dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan assessment. Mengingat, Bobby sudah mengkonsumsi narkoba selama tiga tahun lamanya.

"Kita akan melakukan asesmen ya, karena dia kan pengguna ya," jelasnya.

Sementara itu, Bobby sendiri diketahui menggunakan tembakau sintetis sejak 2020 lalu. Bahkan untuk mendapatkan barang tersebut, pria 31 tahun ini memesannya secara langsung melalui aplikasi Instagram.

Terhitung, sudah 10 kali Bobby memesan tembakau sintetis melalui media sosial tersebut.