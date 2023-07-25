Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Sule Ketika Nathalie Holscher Minta untuk Setop Nafkah Anak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |00:30 WIB
Reaksi Sule Ketika Nathalie Holscher Minta untuk Setop Nafkah Anak
Nathalie Holscher dan Sule (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sule memberikan reaksi atas permintaan Nathalie Holscher untuk menghentikan pemberian nafkah kepada Adzam Adriansyah Sutisna. Nafkah yang diminta Nathalie untuk dihentikan, bukan hanya berupa uang bulanan, tetapi juga mobil hingga rumah.

Wanita 30 tahun tersebut mengaku sudah sempat berbicara pada mantan suaminya untuk menghentikan pemberian uang bulanan pada sang putra. Bahkan ia menyebut jika dirinya sudah sempat berbicara langsung dengan Sule terkait hal tersebut.

"Kalau dari aku sih memang udah ngomong dari orangnya langsung, ya udah stop aja (uang bulanan)," ujar Nathalie dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

"InsyaAllah rezeki anak itu ada aja, yang namanya rezeki anak pasti ada aja," imbuhnya.

Sayangnya, Nathalie tidak mendapatkan respons apapun dari Sule. Ayah lima anak tersebut bahkan hanya diam ketika Nathalie memintanya untuk tidak memberikan nafkah kepada Adzam.

Sule dan Nathalie Holscher

"(Responsnya) cuma diem aja," ucap Nathalie.

Bukan cuma meminta nafkah Rp25 juta di setop, Nathalie juga mengaku akan mengembalikan sejumlah aset pemberian Sule. Sebut saja mobil dan rumah yang diberikannya untuk sang putra.

"Mobil aku udah bilang dari yang kemarin aku juga udah bilang semuanya," ujar Nathalie.

"Aku udah bilang masalah ini di stop, ambil, ambil aja semuanya," lanjut Nathalie.

Sayangnya, Sule justru memilih untuk tak menghiraukan ucapan Nathalie. Ia malah meminta agar Nathalie tak mengembalikan barang-barang pemberiannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158846/nathalie_holscher-RZt6_large.jpg
4 Kontroversi Nathalie Holscher usai Terseret Drama Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158552/nathalie_holscher-sNRh_large.jpg
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157844/nathalie_holscher-bMWZ_large.jpg
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/33/3156783/nathalie_holscher-4fyo_large.jpg
Nathalie Holscher Minta Maaf usai Panen Hujatan Imbas Parodikan Kehamilan Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156601/nathalie_holscher-GZ8Q_large.jpg
Nathalie Holscher Tutup Kolom Komentar IG usai Parodikan Kehamilan Erika Carlina, Netizen: Kena Mental Mbak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151542/nathalie_holscher-7T6G_large.jpg
Lahir Lebih Dulu, Nathalie Holscher Ogah Disebut Mirip Mahalini Raharja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement