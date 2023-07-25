Reaksi Sule Ketika Nathalie Holscher Minta untuk Setop Nafkah Anak

JAKARTA - Sule memberikan reaksi atas permintaan Nathalie Holscher untuk menghentikan pemberian nafkah kepada Adzam Adriansyah Sutisna. Nafkah yang diminta Nathalie untuk dihentikan, bukan hanya berupa uang bulanan, tetapi juga mobil hingga rumah.

Wanita 30 tahun tersebut mengaku sudah sempat berbicara pada mantan suaminya untuk menghentikan pemberian uang bulanan pada sang putra. Bahkan ia menyebut jika dirinya sudah sempat berbicara langsung dengan Sule terkait hal tersebut.

"Kalau dari aku sih memang udah ngomong dari orangnya langsung, ya udah stop aja (uang bulanan)," ujar Nathalie dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

"InsyaAllah rezeki anak itu ada aja, yang namanya rezeki anak pasti ada aja," imbuhnya.

Sayangnya, Nathalie tidak mendapatkan respons apapun dari Sule. Ayah lima anak tersebut bahkan hanya diam ketika Nathalie memintanya untuk tidak memberikan nafkah kepada Adzam.

"(Responsnya) cuma diem aja," ucap Nathalie.

Bukan cuma meminta nafkah Rp25 juta di setop, Nathalie juga mengaku akan mengembalikan sejumlah aset pemberian Sule. Sebut saja mobil dan rumah yang diberikannya untuk sang putra.

"Mobil aku udah bilang dari yang kemarin aku juga udah bilang semuanya," ujar Nathalie.

"Aku udah bilang masalah ini di stop, ambil, ambil aja semuanya," lanjut Nathalie.

Sayangnya, Sule justru memilih untuk tak menghiraukan ucapan Nathalie. Ia malah meminta agar Nathalie tak mengembalikan barang-barang pemberiannya.