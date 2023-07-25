Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Beda Agama, Dewi Yull Sempat Tak Direstui Menikah dengan Ray Sahetapy

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |05:30 WIB
Beda Agama, Dewi Yull Sempat Tak Direstui Menikah dengan Ray Sahetapy
Dewi Yull. (Foto: Instagram/@dewiyullofficial)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Yull sempat menikah dengan Ray Sahetapy selama 24 tahun. Setelah dikaruniai empat anak, secara mengejutkan mereka memutuskan berpisah.

Ada cerita menarik di balik pernikahan mereka. Dewi Yull yang menganut agama Islam, sempat ditentang orangtuanya menikah dengan sang aktor yang kala itu beragama Kristen.

Dewi Yull membongkarnya saat berbincang dengan Melaney Ricardo. Sebenarnya, saat itu Ray sudah masuk Islam, namun dia harus menutupinya.

"Ibuku merestui (pernikahan dengan Ray) sebelum meninggal, tapi ayahku nggak merestui, keluarga besarku nggak, dengan segala macam alasan," ungkap Dewi Yull dikutip dari YouTube Melaney Ricardo

"Padahal pada saat itu ayahnya anak-anak sudah satu iman sama aku, tapi tidak boleh dipublikasi, demi menjaga semua," sambungnya.

Masalah itu akhirnya berimbas kepada kehidupan Dewi selanjutnya. Setelah mengetahui dua dari empat anaknya didiagnosis tuli.

Halaman:
1 2
