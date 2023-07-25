Putri Ariani akan Didapuk Sebagai Duta Seni Indonesia dalam Tasyakuran Milad MUI Ke-48

JAKARTA - Penyanyi Putri Ariani akan didapuk sebagai Duta Seni Indonesia pada Rabu, 26 Juli 2023 besok. Acara yang merupakan bagian dari puncak tasyakuran milad ke-48 Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut diketahui akan dilangsungkan di Griya Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Ketua OC Milad ke-48 MUI Lukmanul Hakim mengatakan apresiasi ini diberikan karena Putri Ariani dinilai telah membawa harum nama bangsa Indonesia melalui seni di dunia internasional.

"Kita akan memberikan apresiasi kepada Putri Ariani karena beliau ini mewakili semua unsur dari anak bangsa mulai dari aspek perempuan, anak muda dan juga religi. Artinya semua memenuhi sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini bisa kita sebut sebagai salah satu Duta Seni Indonesia harapannya," ujar Lukmanul Hakim kepada wartawan di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Penyematan penghargaan itu, kata Lukmanul juga telah dikoordinasikan dengan Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno. Menurutnya Menpar Sandiaga juga turut mendukung pemberian penghargaan tersebut.

"Kita sudah sampaikan kepada kementerian pariwisata dan juga pak menteri (Sandiaga Uno) mendukung itu semua. Insya Allah Kementerian Pariwisata juga konsen untuk itu," jelasnya.

Tak hanya menerima penghargaan sebagai Duta Seni Indonesia. Peraih Golden Buzzer di audisi America’s Got Talent (AGT) itu juga akan melakukan perform di hadapan para undangan.

Bahkan, Putri diketahui akan tampil bersama musisi jazz Dwiki Dharmawan.

"Sudah confirm besok bisa hadir diiringi oleh Dwiki Dharmawan dan dia akan melakukan perform lagunya masih dirahasiakan supaya surprise besok tapi juga salah satunya sudah disepakati," katanya.