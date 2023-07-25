Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bukan karena Sule, Nathalie Holscher Bongkar Alasannya Buka Hijab

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |03:30 WIB
Bukan karena Sule, Nathalie Holscher Bongkar Alasannya Buka Hijab
Nathalie Holscher. (Foto: Instagram/@nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher menjawab alasannya melepas hijab. Perkara dirinya mengubah penampilan ini sempat dikaitkan dengan sang mantan suami, Sule.

Namun, Nathalie membantahnya. Mantan DJ ini mengaku, melepas hijabnya karena memang berdasarkan keinginannya sendiri.

"Ini karena diri aku sendiri sih soal buka hijab, nggak ada yang perlu diklarifikasi. Nggak ada harus pembenaran emang dari diri aku sendiri," kata Nathalie Holscher.

Di sisi lain, muncul juga kabar dirinya melepas hijab karena kondisi psikologisnya tak baik. Hal ini merujuk dari perkataan Ustaz Derry Sulaiman, yang menyebut Nathalie membutuhkan perhatian dan sempat sedih kala harus melepas atribut keagamaan.

Halaman:
1 2
