Ceraikan Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Semakin Rajin Ibadah

JAKARTA - Lady Nayoan makin religius usai menggugat cerai Rendy Kjaernett. Ia makin giat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta usai dirundung masalah rumah tangga.

"Lagi mendekatkan diri sama Tuhan karena kan ada anak-anak, harus benar-benar kita pikirin apa yang Tuhan mau," kata Lady, dikutip dari tayangan Pagi Pagi Ambyar, Selasa (25/7/2023).

Ibu tiga anak itu mengaku sedang ruting konseling dengan pendeta mengenai masalahnya. Ia ingin memastikan langkah yang diambil tepat.

"Lagi intens konseling sama ibu pendeta supaya nanti keputusan yang diambil keputusan terbaik dari Tuhan apa nggak," imbuhnya.