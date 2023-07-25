Pacarnya Dicurigai Cuma Pansos, Lolly: Dia Udah Terkenal, Pernah Masuk IGT!

JAKARTA - Putri dari artis kontroversial Nikita Mirzani, Laura Meizani Nasseru Asry alias Lolly, baru-baru ini mengumumkan bahwa dirinya sudah melepas status jomblonya. Pasca-hubungannya dengan Sean Mikael kandas, kini Lolly diketahui sudah memiliki kekasih baru, seorang remaja pria asal Kupang bernama Vadel Alfajar Badjideh.

Meski usia mereka terpaut tiga tahun dan harus menjalani hubungan jarak jauh, Lolly tampaknya tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan, meski hubungan asmara mereka baru berjalan kurang lebih seminggu, Lolly tampaknya sudah cukup mengenal betul bagaimana sosok kekasihnya.

"Orang Kupang campur Arab. 4 Bersaudara, anak paling terakhir, hobinya nge dance. Makanan favorit nya ikan teri balado, warna favoritnya merah, item dan putih," kata Lolly saat menggambarkan bagaimana sosok Vadel.

"Orangnya suka bercanda tapi kalo lagi serius serem nya naudzubillah. Kalo lagi marah suka keluarin kata 'liat aja' 'coba aja' terus ntar bilang nya ntar paling di diemin 3 hari," sambungnya.

Mengetahui bahwa Lolly kini berpacaran dengan Vadel, beberapa netizen yang mengenal sosok pria yang berprofesi sebagai dancer itu sontak memberikan pujian hingga mendoakan agar hubungan mereka langgeng. Akan tetapi, beberapa netizen lain justru menganggap bahwa Vadel hanya sekedar memanfaatkan Lolly dengan menjadikannya kekasih, alias ingin panjat sosial.

"Sadar gak sadar cowok yang dekati kamu hanya untuk manfaatin kamu karna anak nm," kata seorang netizen di kolom tanya jawab.

Melihat pernyataan tersebut, gadis 16 tahun ini lantas angkat bicara. Ia bahkan membantah bahwa Vadel berpacaran dengannya lantaran ingin meraih popularitas.