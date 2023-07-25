Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Kiki Fatmala Artis yang Sempat Berjuang Melawan Kanker Paru

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |20:50 WIB
Biodata dan Agama Kiki Fatmala Artis yang Sempat Berjuang Melawan Kanker Paru
Kiki Fatmala (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Kiki Fatmala menjadi pembahasan dalam artikel Okezone kali ini. Kiki Fatmala sendiri dikenal sebagai seorang artis peran yang sudah merambah dunia hiburan sejak tahun 1988.

Lahir pada 26 Oktober 1969, Kiki Fatmala mulai masuk ke dunia hiburan ketika usianya baru 19 tahun. Kala itu, di 1988 ia langsung bermain dalam film Permainan Di Balik Tirai, Pengakuan, Malu-Malu Mau, Bayar Tapi Nyicil, hingga Akibat Terlalu Genit.

Menariknya, wanita yang menganut agama Kristen ini rupanya sempat bercita-cita untuk menjadi seorang pramugari. Akan tetapi, ia justru menjalani karier sebagai artis hingga foto model.

Dikenal sebagai artis film 'panas' di awal kariernya, Kiki pun mulai merambah ke genre drama dan membintangi cukup banyak sinetron. Bahkan namanya semakin dikenal ketika membintangi sitkom Ada Ada Saja (1992) dan juga Mariam Si Manis Jembatan Ancol 2 (1994).

Kiki Fatmala

Artis keturunan Sunda-Minahasa dan Pakistan-Iran ini diketahui pernah menikah dengan seorang pria bernama Antonius Salomata pada 1987. Sayangnya, pernikahan keduanya hanya bertahan sebentar, lantaran keduanya bercerai di 1988.

Wanita 53 tahun ini juga sempat menikah untuk kedua kalinya dengan Christian Froeschel pada 2004 di Swetle, Austria. Sayang, pernikahannya pun gagal dan resmi bercerai pada 2006.

Terakhir, ia menikah dengan pria bernama Christopher yang merupakan seorang konsultan pada Desember 2020 lalu. Pernikahannya dengan pria keturunan Skotlandia-China tersebut hingga kini masih berjalan.

Saat menikah, Kiki yang sebelumnya menganut Islam memilih untuk pindah ke Kristen. Sedangkan Christopher mengikuti agama yang dianut oleh Kiki, lantaran sebelumnya ia beragama Buddha.

