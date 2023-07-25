Lexsya Veni Sempat Tak Dianggap Keluarga dan Dicibir Masyarakat Gegara Jadi Model

JAKARTA - Lexsya Veni merupakan seorang model yang cukup sukses di industri hiburan Tanah Air. Menariknya, kesuksesannya di dunia model rupanya didapatkannya lantaran iseng hingga membuatnya sempat tak dianggap oleh keluarga serta masyarakat sekitar kediamannya.

Pemilik akun Instagram @lexsyaveni ini mengatakan bahwa dirinya mengawali karier sebagai seorang model foto. Ia bahkan menyebut jika kala itu ia hanya sekedar iseng mengikuti event foto lantaran merasa nyaman berada di depan kamera.

Keisengan dari perempuan yang akrab disapa Lexsya ini rupanya membuahkan hasil. Pasalnya dari kenyamanannya berada di depan kamera, ia pun mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah yang cukup menjanjikan.

"Awalnya cuman iseng-iseng ikutan event photo dan hanya melakukan hobi saja. Tapi lama-lama jadi seru, nyaman, dan ingin terus berkembang," ungkap Lexsya.

Meski kini sudah cukup sukses bahkan dikenal publik, pekerjaannya sebagai model rupanya sempat ditentang oleh orang tuanya. Mengingat, ia sempat berpose dengan menggunakan pakaian terbuka.

Nahasnya, ia juga sempat dicibir oleh orang-orang disekitar tempat tinggalnya hingga tak dianggap oleh orang tuanya.

"Kesulitan banyak banget, dari orang tua yang tidak menyetujui dan jadi dingin sekaligus tidak menganggap saya ada, sampai masyarakat yang membenci," paparnya.

"Tapi saya berusaha membuat mereka memaafkan dan mendukung keputusan saya yang ingin sukses dengan jalan yang saya pilih. Saya juga pengin nunjukin ke mereka yang sudah nyakitin saya dan keluarga kalau saya bisa sukses," sambungnya.