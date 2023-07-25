7 Artis yang Pernah Berciuman di Atas Panggung, Bikin Heboh!

JAKARTA - Setiap musisi pasti selalu mengupayakan cara untuk menghibur penggemarnya. Selain dari karya, aksi panggung memukau juga mereka siapkan demi menyenangkan banyak orang.

Namun beberapa artis malah menuai kontroversi dari aksi yang dihadirkan saat konser. Salah satunya dengan terang-terangan menampilkan adegan ciuman di depan penonton.

BACA JUGA: 6 Artis Indonesia yang Meninggal Dunia di Usia Muda

Berikut ini Okezone hadirkan 7 artis yang pernah berciuman di atas panggung, dilansir dari berbagai sumber.

1. Matty Healy





Berita yang jadi perbincangan hangat baru-baru ini tentu adalah Matty Healy, vokalis The 1975. Dalam konser 'Good Vibes Festival 2023' di Malaysia, Kuala Lumpur. Pasalnya, dia mencium rekan bandnya, Ross Mac Donald.

Matty juga melontarkan kritik terhadap pemerintah Malaysia yang kontra dengan LGBT. Alhasil, The 1975 diboikot dari Malaysia hingga menuai kecaman, khususnya orang-orang dari negara tersebut.