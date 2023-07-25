Demi Ibunda, Oki Setiana Dewi Tolak Pekerjaan di Luar Kota

JAKARTA - Ibu kandung dari Oki Setiana Dewi dan juga Ria Ricis, Yunifah Lismawati hingga kini masih menjalani perawatan di ICU salah satu rumah sakit di Jakarta. Hal itu membuat artis sekaligus pendakwah Oki Setiana Dewi memilih untuk tidak mengambil pekerjaan di luar kota agar bisa fokus mengurus dan menjaga sang ibunda.

Seperti diketahui Yunifah Lismawati mengalami serangan jantung saat berada di Tanah Suci Mekkah, hingga dilarikan ke ICU. Saat ini, ibu tiga anak itu pun masih dirawat di ICU usai pulang dari Mekkah, meski kondisinya sudah berangsur-angsur membaik.

"Ini sudah hari kelima (di ICU) dan kondisi ibu saya Alhamdulillah sudah membaik, tidak seperti waktu di Mekah," kata Oki Setiana Dewi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2023).

"Waktu di Mekkah itu masih pakai ventilator dan alat-alat lain yang sangat banyak dan saya enggak tahu itu namanya apa," sambungnya.

Khawatir dengan kondisi sang ibunda, istri dari Ory Vitrio ini bahkan sampai menolak tawaran pekerjaan ke luar kota selama sebulan. Sebab, ia memang ingin fokus mengurus sang ibu.

"Saya selama sebulan ke depan nggak ngambil jadwal apa-apa, nggak mau pergi ke luar kota, saya mau jaga ibu, dan rawat ibu dulu," beber Oki.