Segini Gaji Arya Saloka di Awal Karier sebagai Bintang FTV

JAKARTA - Segini gaji Arya Saloka di awal kariernya di dunia hiburan Tanah Air. Aktor 32 tahun ini diketahui memulai kariernya di industri hiburan sejak 2011 silam.

Tak langsung menjadi pemeran utama, suami dari Putri Anne ini mengawali kariernya justru sebagai seorang figuran. Bahkan ia mengaku pernah dibayar Rp75 ribu sebagai figuran, ketika mengantar seorang temannya untuk mengikuti syuting.

Kala itu, Arya yang diajak oleh temannya mengaku diminta untuk makan di belakang lokasi syuting yang terletak di sebuah Puskesmas. Saat sedang makan itulah Arya dipanggil oleh asisten sutradara dan ditawari untuk menjadi figuran.

"Saat itu gue dibayar Rp 75 ribu," kata Arya Saloka dikutip dari akun YouTube @Room43 Podcast.

Lebih lanjut, bapak satu anak ini pun mengaku bahwa dirinya sempat dilirik oleh manajemen Jessica Iskandar saat dirinya kembali menjadi figuran di sebuah judul sinetron. Ia bahkan diminta untuk datang ke Jakarta dan mengikuti casting sinetron

Dari sanalah karier Arya perlahan mulai naik. Ia bahkan cukup dikenal saat bermain dalam sinetron Get Married The Series 2 pada 2013-2014, hingga akhirnya tampil di film Habibie & ainun 3 pada 2019.

Usai proyek Habibie & Ainun, Arya Saloka pun bermain dalam sinetron Bumi Langit produksi MNC Pictures dan menjadi salah satu pemeran utama. Dari sana, ia pun kembali mendapatkan tawaran dari MNC Pictures untuk bermain di sinetron Ikatan Cinta dan memerankan tokoh fenomenal bernama Aldebaran Alfahri.