Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Segini Gaji Arya Saloka di Awal Karier sebagai Bintang FTV

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |18:35 WIB
Segini Gaji Arya Saloka di Awal Karier sebagai Bintang FTV
Arya Saloka (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji Arya Saloka di awal kariernya di dunia hiburan Tanah Air. Aktor 32 tahun ini diketahui memulai kariernya di industri hiburan sejak 2011 silam.

Tak langsung menjadi pemeran utama, suami dari Putri Anne ini mengawali kariernya justru sebagai seorang figuran. Bahkan ia mengaku pernah dibayar Rp75 ribu sebagai figuran, ketika mengantar seorang temannya untuk mengikuti syuting.

Kala itu, Arya yang diajak oleh temannya mengaku diminta untuk makan di belakang lokasi syuting yang terletak di sebuah Puskesmas. Saat sedang makan itulah Arya dipanggil oleh asisten sutradara dan ditawari untuk menjadi figuran.

"Saat itu gue dibayar Rp 75 ribu," kata Arya Saloka dikutip dari akun YouTube @Room43 Podcast.

Lebih lanjut, bapak satu anak ini pun mengaku bahwa dirinya sempat dilirik oleh manajemen Jessica Iskandar saat dirinya kembali menjadi figuran di sebuah judul sinetron. Ia bahkan diminta untuk datang ke Jakarta dan mengikuti casting sinetron

Arya Saloka

Dari sanalah karier Arya perlahan mulai naik. Ia bahkan cukup dikenal saat bermain dalam sinetron Get Married The Series 2 pada 2013-2014, hingga akhirnya tampil di film Habibie & ainun 3 pada 2019.

Usai proyek Habibie & Ainun, Arya Saloka pun bermain dalam sinetron Bumi Langit produksi MNC Pictures dan menjadi salah satu pemeran utama. Dari sana, ia pun kembali mendapatkan tawaran dari MNC Pictures untuk bermain di sinetron Ikatan Cinta dan memerankan tokoh fenomenal bernama Aldebaran Alfahri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167555/arya_saloka-uV07_large.jpg
Arya Saloka Dituding Tone Deaf Imbas Unggah Kalimat Cinta di Tengah Ramai Aksi Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142745/arya_saloka-cmZd_large.jpg
Arya Saloka dan Putri Anne Resmi Cerai 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138945/arya_saloka_dan_putri_anne-zI9N_large.jpg
Arya Saloka dan Putri Anne Tak Pernah Hadir Sidang, Permohonan Cerai Bakal Dibatalkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138835/arya_saloka-C9MT_large.jpg
Mediasi Gagal, Proses Cerai Arya Saloka dan Putri Anne Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135136/arya_saloka-B2IR_large.jpeg
Cerai dari Putri Anne, Arya Saloka Cuma Lempar Senyuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135112/arya_saloka-VY0g_large.jpg
Arya Saloka Serahkan Hak Asuh Anak ke Putri Anne, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement