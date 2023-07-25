Gara-Gara Ini, Bobby Joseph Kembali Isap Tembakau Sintetis

JAKARTA - Bobby Joseph kembali ditangkap polisi. Saat ini ia ditetapkan sebagai tersangka, atas penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis.

Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy mengatakan, alasan sang artis mengonsumsi narkoba karena masalah keluarga.

"Ya dia lagi ada permasalahan keluarga ya, mungkin dia stres," kata Kompol Achmad Ardhy ditemui Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2023).

BACA JUGA: Bobby Joseph Beli Tembakau Sintetis via Instagram

"Dia menyampaikan ke saya juga tadi dia ada permasalahan makanya dia sampai terjerat narkoba seperti itu,"sambungnya.

Achmad menjelaskan, Bobby Joseph sudah mengonsumsi tembakau sintetis selama tiga tahun terakhir. Bersangkutan diketahui telah melakukan pemesanan selama 10 kali melalui salah satu akun instagram.

"Menurut pengakuan saudara BJ itu sejak tahun 2020 dia sudah memakai tembakau jenis sintesis ini," ungkapnya.

Adapun polisi menemukan barang bukti berupa tembakau sintetis seberat 0,46 gram dari penangkapan terhadap Bobby Joseph. Achmad Ardhy mengatakan, barang bukti itu merupakan sisa pakai.

"Tadinya 5 gram, tetapi dipakai sama yang bersangkutan, digunakan dikonsumsi sendiri. Akhirnya pada saat kami melakukan penangkapan kami dapat 0.46 gram. Itu menurut pengakuan tersangka ya," jelas Achmad.

Karena perbuatannya itu, Bobby Joseph dijerat Pasal 112 Ayat 1 Subsider pasal 127 Ayat 1 huruf A UU RI No 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

BACA JUGA:

"Tersangka BJ ini kami kenakan pasal 112 Ayat 1 Subsider pasal 127 Ayat 1 huruf A UU RI No 35 tahun 2009, hukuman 5 hingga 15 tahun penjara,"pungkasnya.