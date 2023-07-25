Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alshad Ahmad Akui Sudah Ada 7 Harimau Miliknya yang Mati

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |15:05 WIB
Alshad Ahmad Akui Sudah Ada 7 Harimau Miliknya yang Mati
Alshad Ahmad (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - YouTuber Alshad Ahmad mengaku bahwa sudah ada tujuh harimau yang mati dibawah pengawasannya. Bahkan Cenora diketahui merupakan harimau ke tujuh miliknya yang mati.

Melalui akun Instagramnya, sepupu Raffi Ahmad ini terlihat mengucapkan selamat tinggal pada Cenora. Ia bahkan sempat menuliskan salam perpisahan untuk Cenora yang mati usai menjalani perawatan dan meminta bantuan pada dokter hewan.

"Ga nyangka Cenora pergi secepat ini, kita semua berduka yang mendalam. Padahal kemarin baru kesenengan karena nyobain daging enak ya, baru bisa belajar loncat-loncat, baru kemarin papah ajak kamu main ke Villa biar bisa lari-lari yang puas di halaman yang gede,” jelas Alshad.

"Selamat istirahat ya sayang, makasih atas kehadiran kamu disini yang selalu bikin kita semua bahagia, happy, terhibur karena lucunya, gemesnya dan tingkah2 kamu. Papah sayang banget sama Cenora," lanjutnya.

Alshad Ahmad

Sontak, banyak netizen yang berduka atas kepergian Cenora. Namun, tak sedikit orang yang bertanya soal berapa banyak harimau mati usai dipelihara olehnya.

Salah satu orang yang bertanya terkait jumlah harimau Alshad yang mati ialah rapper Tuan TigaBelas. Pertanyaan dari pemilik nama asli Muhammad Syaifullah itu bahkan sempat dijawab langsung oleh Alshad melalui akun Instagramnya.

Halaman:
1 2
