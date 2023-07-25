Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Emosi Dituding Pakai Narkoba, Mita The Virgin: Ketemu Gue di BNN!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |14:35 WIB
Emosi Dituding Pakai Narkoba, Mita The Virgin: Ketemu Gue di BNN!
Mita The Virgin (Foto: Instagram)
JAKARTA - Musisi Mita The Virgin mendadak meluapkan emosinya di akun TikTok. Bukan tanpa sebab, pasalnya ia dituding oleh netizen menggunakan narkoba.

Awalnya pemilik akun @iyan_chova sempat mengunggah video yang menggiring opini netizen lainnya. Dalam video tersebut, ia menyebut bahwa Mita The Virgin menggunakan narkoba lantaran melihat gerak gerik tak biasa dari wanita 40 tahun itu.

Sepintas memang tak ada yang aneh dari gelagat Mita. Akan tetapi, netizen tampak ramai menyorot bibir Mita yang terlihat menggerakkan bibir cukup sering sehingga diduga ia telah mengkonsumsi narkoba.

Tak terima dengan tudingan miring tersebut, pemilik nama asli Cameria Happy Pramita ini lantas menstitch video yang diunggah oleh netizen tersebut. Ia bahkan terlihat mengklarifikasi tudingan dari pemilik akun dan juga netizen lain yang berkomentar fitnah tentang dirinya.

Mita The Virgin

"Izin stitch ya yang punya video. Karena video kamu FYP, jadi aku harus jelasin. Karena aku baca komentar, udah banyak yang fitnah," ujar Mita The Virgin di akun Tik Toknya.

Saking kesalnya, rekan duet dari Dara Rizki Ruhiana ini bahkan menantang netizen yang menuduhnya untuk melakukan tes urine ke Badan Narkotika Nasional (BNN). 

"Elu ketemu gue di BNN, gue tes urin. Kalau gue negatif narkoba, elu gue polisiin mau kaga?!" tegas Mita The Virgin.

Lebih lanjut, Mita sendiri mengaku sama sekali tak tahu dengan gelagat orang yang menggunakan narkoba, lantaran ia tidak pernah mencicipi barang haram tersebut. Hal itu sontak membuatnya balik bertanya pada orang yang menudingnya menggunakan narkoba.

