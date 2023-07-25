Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Harimau Alshad Ahmad Mati, Netizen: Wajar Sih, Habitatnya Bukan di YouTube

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |14:05 WIB
Anak Harimau Alshad Ahmad Mati, Netizen: Wajar <i>Sih</i>, Habitatnya Bukan di YouTube
Alshad Ahmad (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Anak harimau peliharaan Alshad Ahmad yang diberi nama Cenora mati. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh sang youTuber melalui akun Instagram pribadinya @alshadahmad.

Dalam unggahannya, kekasih Tiara Andiri tersebut tampak membagikan fotonya bersama Cenora yang sudah tak bernyawa. Duka mendalam tentunya dirasakan oleh sepupu Raffi Ahmad tersebut, mengingat dirinya merupakan seorang pecinta hewan.

“Cenora sayang. Anak harimau yang cantik, baik, tenang, kalem, selalu bisa nemenin dan jagain adiknya, selalu manja dan sayang banget ke papanya,” tulis Alshad pada Selasa (25/7/2023).

Melalui unggahannya, Alshad sempat mengungkapkan bahwa Cenora baru saja bisa beraktivitas. Bahkan anak harimau yang menggemaskan itu baru saja menikmati kehidupannya setelah lahir ke dunia.

Tak hanya itu, Alshad juga menyebut bahwa Cenora baru saja bisa melompat hingga menikmati daging kesukaannya. Namun, tak lama Cenora tutup usia.

Alshad Ahmad

Meski begitu, Alshad belum membagikan penyebab kematian anak harimau peliharaannya itu.

“Ga nyangka Cenora pergi secepat ini, kita semua berduka yang mendalam. Padahal kemarin baru kesenengan karena nyobain daging enak ya, baru bisa belajar loncat-loncat, baru kemarin papah ajak kamu main ke Villa biar bisa lari-lari yang puas di halaman yang gede,” jelas Alshad.

Kematian Cenora ini pun meninggalkan kesedihan mendalam untuk Alshad. Keponakan Raffi Ahmad ini pun menyampaikan salam perpisahan untuk Cenora, anak harimau yang begitu ia sayangi.

“Selamat istirahat ya sayang, makasih atas kehadiran kamu disini yang selalu bikin kita semua bahagia, happy, terhibur karena lucunya, gemesnya dan tingkah2 kamu. Papa sayang banget sama Cenora,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
