Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gugat Cerai Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Juga Sertakan Nafkah Anak

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |09:15 WIB
Gugat Cerai Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Juga Sertakan Nafkah Anak
Lady Nayoan ngotot cerai Rendy Kajernett (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Lady Nayoan telah memantapkan diri untuk bercerai dengan Rendy Kjaernett. Dalam gugatan cerai tersebut, ia turut menyertakan nafkah anak jika keduanya telah resmi bercerai sebagai pasangan suami istri nantinya

Hal ini disampaikan oleh Ezra Simanjuntak selaku kuasa hukum Lady Nayoan. Namun demikian, dia enggan mengumbar biaya nafkah anak harus diberikan kepada Rendy, jika keduanya resmi bercerai nanti.

Gugat Cerai Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Juga Sertakan Nafkah Anak

"Sudah kami bicarakan antar kuasa hukum tapi untuk nominal, nggak etis aku sebutin disini," ungkap Ezra Simanjuntak saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Sementara itu terkait harta gana-gini, Ezra mengatakan nantinya bakal diserahkan kepada anak-anak. Dia mengklaim, hal tersebut telah dibicarakan dengan pihak Rendy Kjaernett sebagai tergugat.

"Untuk harta gana gini kita sepakati untuk anak semuanya," ucap Ezra secara singkat.

Lebih lanjut, awak media sempat mencecar beberapa pertanyaan soal adanya permintaan maaf dari Syahnaz Sadiqah beberapa waktu lalu. Ezra memilih tidak berkomentar, lantaran ia fokus pada sidang cerai, dijadwalkan pada 2 Agustus 2023 mendatang.

"Oknum S itu sudah meminta maaf di waktu dulu ya, jadi saya rasa nggak perlu kami cari-cari masalah. Jadi kami fokus aja ke kondisi Bu Lady, menyiapkan diri untuk 2 Agustus,"tutur Ezra Simanjuntak.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/612/3029425/lady_nayoan_dan_rendy_kjaernett-A8J6_large.jpg
Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028366/muncul-video-rendy-kjaernett-menangis-saat-casting-film-kcnU549n3k.jpg
Muncul Video Rendy Kjaernett Menangis saat Casting Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016419/dapat-dukungan-dari-rendy-kjaernett-lady-nayoan-akan-kembali-berakting-8PwENv3kzb.jpg
Dapat Dukungan dari Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Akan Kembali Berakting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015694/alasan-rendy-kjaernett-tolak-tawaran-pekerjaan-dan-lebih-memilih-kuliah-teologi-f6yZ0SwNeB.jpg
Alasan Rendy Kjaernett Tolak Tawaran Pekerjaan dan Lebih Memilih Kuliah Teologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3014950/rendy-kjaernett-keheranan-dengan-sikap-istri-yang-tak-curigaan-usai-kasus-perselingkuhannya-terbongkar-N0nvxCirYb.jpg
Rendy Kjaernett Keheranan dengan Sikap Istri yang Tak Curigaan Usai Kasus Perselingkuhannya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014208/lady-nayoan-masih-punya-masalah-rumah-tangga-dengan-rendy-kjaernett-usai-kasus-perselingkuhan-gvDROEYSzV.jpg
Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement