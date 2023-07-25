Gugat Cerai Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Juga Sertakan Nafkah Anak

JAKARTA - Lady Nayoan telah memantapkan diri untuk bercerai dengan Rendy Kjaernett. Dalam gugatan cerai tersebut, ia turut menyertakan nafkah anak jika keduanya telah resmi bercerai sebagai pasangan suami istri nantinya

Hal ini disampaikan oleh Ezra Simanjuntak selaku kuasa hukum Lady Nayoan. Namun demikian, dia enggan mengumbar biaya nafkah anak harus diberikan kepada Rendy, jika keduanya resmi bercerai nanti.

"Sudah kami bicarakan antar kuasa hukum tapi untuk nominal, nggak etis aku sebutin disini," ungkap Ezra Simanjuntak saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Sementara itu terkait harta gana-gini, Ezra mengatakan nantinya bakal diserahkan kepada anak-anak. Dia mengklaim, hal tersebut telah dibicarakan dengan pihak Rendy Kjaernett sebagai tergugat.

"Untuk harta gana gini kita sepakati untuk anak semuanya," ucap Ezra secara singkat.

Lebih lanjut, awak media sempat mencecar beberapa pertanyaan soal adanya permintaan maaf dari Syahnaz Sadiqah beberapa waktu lalu. Ezra memilih tidak berkomentar, lantaran ia fokus pada sidang cerai, dijadwalkan pada 2 Agustus 2023 mendatang.

"Oknum S itu sudah meminta maaf di waktu dulu ya, jadi saya rasa nggak perlu kami cari-cari masalah. Jadi kami fokus aja ke kondisi Bu Lady, menyiapkan diri untuk 2 Agustus,"tutur Ezra Simanjuntak.

BACA JUGA: