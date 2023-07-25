Nonton Konser Bareng Istri, Ringgo Agus Rahman: Rasa Pacaran Zaman Dulu

JAKARTA - Ringgo Agus Rahman dan Sabai Morscheck kerap romantis di berbagai kegiatan. Tak pernah terdengar kabar miring, keduanya justru masih lengket seperti saat masa-masa pacaran.

Misalnya saja ketika Ringgo Agus Rahman dan Sabai Morscheck menghadiri event We The Fest. Ringgo mengaku, dirinya sudah lama tak mengajak istri tercinta nonton konser bersama.

Bahkan, yang biasanya Sabai hanya menemani Ringgo ke kota tujuan dan tidak ikut menikmati konser, kali ini berbeda. Pasangan yang sudah menikah sejak tahun 2015 silam sama-sama menyaksikan band favorit Ringgo.

"Jumat lalu dateng ke konser buat bojo pertama kalinya semenjak sebelum nikah, konser terakhir berdua rasa pacaran itu pas zaman konser metallica dah gitu bojo biasanya nunggu di hotel sama anak-anak, pecah telor di we the fest dengan band yang udah lama saya nantikan, the strokes dan membawakan lagu hard to explain yang jadi favorit saya sepanjang masa," tulis Ringgo.

Seperti kembali ke masa muda, Ringgo merasa layaknya pasangan kekasih yang sedang kasmaran saat menonton konser. Mereka hanya-benar-benar berdua tanpa dipusingkan urusan anak.

"Anak-anak titip di rumah kita berduaan kaya rasa pacaran zaman dulu. Pelukan sambil sesekali secipok dua cipok paksaan dari bojo, aaahhhh kaya zaman muda sekalihhhhh..," lanjut Ringgo.

Serasi dengan Ringgo, Sabai mengenakan atasan long sleeves oversized, hotpants, dan boots. Ringgo pun berpenampilan serupa versi pria, namun bukan dilengkapi boots melainkan sneakers.

"Celana pendek dan boots yang jadi andalan doi ketika konser," tuturnya.

