5 Potret Dona Harun, Tetap Memesona Pakai Dress Mini di Usia 55 Tahun

JAKARTA - Donna Harun salah satu artis yang kerap menuai decak kagum warganet. Pasalnya, ia masih memiliki fisik yang awet muda di usia 55 tahun.

Ibu aktor Ricky Harun ini juga berpenampilan stylish bak anak muda. Ia pun sering membagikan potret cantiknya melalui unggahan Instagram.

Berikut ini Okezone hadirkan 5 potret cantik Donna Harun memakai dress mini.





1. Tampil sweet dengan dress blaster

Donna Harun tampak menawan dengan balutan dress motif belang-belang ini. Ia berpose di cermin yang memantulkan bayangan dirinya, menambah potretnya semakin kece.