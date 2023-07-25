Sinopsis Lengkap Film Buya Hamka yang Tayang dalam 3 Volume

JAKARTA - Sinopsis film Buya Hamka akan dibahas pada artikel berikut ini. Film ini diketahui terdiri dari 3 volume dan bergenre drama biografi.

Volume 1 film ini diketahui telah rilis pada 19 April 2023 lalu, sedangkan volume 2 ditayangkan mulai 29 Juni 2023 kemarin. Namun, belum diketahui kapan Buya Hamka vol 3 akan dirilis.

Disutradarai oleh Fajar Bustomi, film Buya Hamka diperankan oleh sejumlah artis papan atas Indonesia. Sebut saja Vino G Bastian, Laudya Cynthia Bella, Donny Damara, Desy Ratnasari, hingga Ben Kasyafani.

Digarap oleh Falcon Pictures bersama Starvision, film ini bercerita tentang kehidupan dari tokoh ulama, filsuf dan sastrawan Indonesia bernama Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan nama Buya Hamka. Ia merupakan Ketua dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama sekaligus pengurus dari Muhammadiyah di Makassar.

Kehidupan Buya Hamka dalam film diceritakan mulai dari masa kecilnya hingga akhir hayatnya.

Pada volume 1, film ini bercerita tentang kehidupan Hamka di tahun 1933 hingga 1945. Salah satunya ketika ia dipercaya menjadi pengurus Muhammadiyah di Makassar.

Kehidupan rumah tangganya bersama Siti Raham (Laudya Cynthia Bella) juga turut menjadi sorotan dalam film ini. Termasuk ketika ia harus meninggalkan keluarganya untuk bekerja sebagai pemimpin redaksi majalah di Medan.

Usai menerima tawaran tersebut, kehidupan Hamka pun menjadi penuh dengan tantangan. Sampai akhirnya kantor berita tersebut ditutup, lantaran tulisannya yang dinilai berbahaya bagi pemerintahan Jepang.

Sementara itu, pada volume 2, film yang naskahnya ditulis oleh Alim Sudio dan Cassandra Massardi ini menceritakan tentang perjuangan Hamka setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Ia bahkan memutuskan untuk berkeliling ke seluruh pelosok Medan untuk memberikan kabar terkait pentingnya persatuan antara masyarakat, tokoh agama, dan pihak militer Indonesia, agar tidak mudah diadu domba.