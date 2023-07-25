The Parcel, Comeback Atiqah Hasiholan ke Film Horor setelah 15 Tahun

JAKARTA - Artis Atiqah Hasiholan membintangi film berjudul The Parcel. Film horor yang di produksi 4WARD Pictures ini akan menjadi karya Atiqah Hasiholan yang kedua untuk film horor.

Setelah 15 tahun, akhirnya Atiqah Hasiholan mengambil kesempatan untuk bermain di film bergenre horor.

"Dulu banget diawal karier saya pernah membintangi film horor pertama itu 2008, 15 tahun yang lalu," ucap Atiqah Hasiholan saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2023).

Di film ini, Atiqah Hasiholan akan berperan sebagai Radha seorang ibu yang berprofesi sebagai photo journalist yang sangat mencintai anaknya.

Berperan sebagai seorang ibu bukanlah hal yang pertama bagi artis 41 tahun. Namun, ia mengaku ada perbedaan kala memerankan ibu setelah ia benar-benar punya anak di kehidupan nyata.

"Dulu juga pernah (berperan) jadi ibu belum punya anak, beda banget sama udah punya anak," ungkap Atiqah Hasiholan.