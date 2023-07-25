Advertisement
MUSIK

Bakal Tampil di Synchronize Festival 2023, Sam Bimbo: Kami Masih Dihargai

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |22:50 WIB
Bakal Tampil di Synchronize Festival 2023, Sam Bimbo: Kami Masih Dihargai
Bimbo (Foto: Instagram)
JAKARTA - Gelaran Synchronize Festival 2023 siap digelar selama tiga hari berturut-turut pada 1-3 September 2023 mendatang. Berlangsung di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, penyelenggara akan menghadirkan sebanyak 167 musisi lokal Tanah Air dalam 8 panggung megah.

Salah satu musisi lokal yang terlibat dalam Synchronize Festival 2023 adalah Bimbo. Menariknya, grup musik yang digawangi Samsudin Hardjakusumah alias Sam Bimbo itu menjadi grup musik tertua yang akan tampil di acara ini.

"Bimbo ini super spesial, karena ini performers paling lama kiprahnya di negeri. Usianya 81 tahun, akan jadi performer paling tua di Synchronize Festival," ujar David Tarigan selaku Show Director Synchronize Fest 2023 pada Selasa (25/7/2023).

Dalam kesempatan yang sama David Karto selakuk Director of Festival Synchronize Fest 2023, membeberkan alasan pihaknya mengundang Bimbo sebagai salah satu dari 12 special show.

Bimbo

"Selain legend dan tua ya dia masih aktif. materi-materi Islaminya itu diterima banyak orang tapi musiknya variatif sekali gitu dan nggak banyak grup musik Indonesia yang seperti itu," jelasnya.

Sam Bimbo sendiri mengaku bangga mendapat kesempatan tampil di tengah anak-anak muda.

"Terima kasih banyak ini spesial buat saya karena kami masih dihargai. Banyak yang bilang kami musisi religi sebetulnya lagu religi kami hanya 200, dan pop hanya 600," ucap Sam Bimbo.

