Assia Keva Rilis Single Keempat Bertajuk There's Nothing Else

JAKARTA - Assia Keva baru saja merilis single terbarunya berjudul There's Nothing Else. Single terbaru perempuan yang akrab disapa Keva ini diketahui merupakan yang keempat, sejak ia terjun ke industri musik Tanah Air.

Sama seperti karya-karya sebelumnya, penyanyi asal Bali ini memutuskan untuk kembali menulis lagu menggunakan bahasa Inggris. Siapa sangka, Keva mengaku dirinya justru percaya diri untuk membuat lagu berbahasa asing dan yakin akan tetap diminati banyak orang.

"Untuk saat ini aku paling nyaman untuk buat lagu pakai bahasa Inggris dulu," ujar Keva dalam wawancara eksklusif bersama Okezone, Selasa (25/7/2023).

Lagu yang diciptakan pada 2022 lalu ini diketahui memiliki lirik berbahasa Inggris yang penuh dan dipadukan dengan melodi R&b sebagai aliran musik yang dianut Keva.

Meski nyaman menggunakan lirik berbahasa Inggris, Keva sempat merasa khawatir bila masyarakat Indonesia kurang bisa menerima lagu ciptaannya.

"Pastinya ada kekhawatiran tidak diterima. Apalagi genre-nya juga R&B yang juga sedikit ekstrem," sambungnya.

Kendati demikian, Keva pun optimis lagu-lagunya bisa diterima dengan baik di telinga masyarakat Indonesia. Meski optimis dengan lirik lagu berbahasa Inggris, bukan berarti ke depannya ia tak akan membuat lagu berbahasa Indonesia kedepannya.