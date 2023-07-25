Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

10 Musisi Terkaya Dunia 2023, dari Kanye West hingga Rihanna

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |06:30 WIB
10 Musisi Terkaya Dunia 2023, dari Kanye West hingga Rihanna
Musisi terkaya dunia 2023. (Foto: Kanye West dan Rihanna/Times/Instagram @badgalriri)
A
A
A

JAKARTA - Deretan musisi terkaya dunia 2023 yang mengumpulkan pundi-pundi mereka tak hanya dari royalti dan penjualan album. Tur juga menjadi pemasukan terbesar seorang musisi karena biasanya digelar sepanjang setahun penuh.

Selain dari musik, para penyanyi ini juga mendapatkan pemasukan tambahan dengan menjadi brand ambassador berbagai produk mewah. Maka tak heran jika para penyanyi ini mendulang kekayaan dengan angka fantastis.

Berikut deretan musisi terkaya dunia 2023 mengutip data Forbes, sebagai berikut.

1.Kanye West

Musisi terkaya dunia 2023. (Foto: Kanye West/GQ)

Musisi terkaya dunia 2023. (Foto: Kanye West/GQ)

Kanye West tercatat sebagai penyanyi terkaya dunia 2023 dengan total kekayaan mencapai USD1,9 miliar atau setara Rp28,5 triliun. Angka tersebut terbilang fantastis mengingat sepanjang 2022, mantan suami Kim Kardashian itu kehilangan banyak kontrak kerja dari berbagai brand besar dunia.

2.Rihanna

Musisi terkaya dunia 2023. (Foto: Rihanna/Instagram/@badgalriri)

Musisi terkaya dunia 2023. (Foto: Rihanna/Instagram/@badgalriri)

Musisi terkaya dunia 2023 selanjutnya adalah Rihanna yang memiliki kekayaan mencapai USD1,7 miliar (Rp25,5 triliun). Meski belum merilis album baru atau menggelar tur selama 7 tahun terakhir, namun kekayaan pelantun Umberella ini sebagian besar datang dari bisnis make-up dan lingerie-nya.

3.Jay Z

Musisi terkaya dunia 2023. (Foto: Jay Z/The Times)

Musisi terkaya dunia 2023. (Foto: Jay Z/The Times)

Rapper Jay Z berada di posisi tiga daftar musisi terkaya dunia 2023 dengan total kekayaan mencapai USD1,4 miliar atau setara Rp21 triliun. Kekayaan suami Beyonce itu datang dari profesinya sebagai rapper, produser, pencipta lagu, hingga pemilik perusahaan manajemen artis.

4.Paul McCartney

 Musisi terkaya dunia 2023. (Foto: Paul McCartney/Instagram/@marymccartney)

Musisi terkaya dunia 2023. (Foto: Paul McCartney/Instagram/@marymccartney)

Musisi terkaya dunia 2023 selanjutnya adalah musisi Paul MacCartney. Forbes mencatat, personel The Beatles ini memiliki kekayaan mencapai USD1,3 miliar atau setara Rp19,5 triliun. Sebagian besar kekayaan sang musisi didapatkannya dari royalti lagu dan 'Got Back Tour' yang digelarnya tahun lalu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
