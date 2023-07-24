Anak Asri Welas Bakal Jalani Pemeriksaan EEG Usai Alami Kejang-kejang

JAKARTA - Artis Asri Welas menuturkan kondisi terkini anak keduanya, Rayyan Gibran Ridha. Bocah itu sempat mengalami kejang-kejang hingga dilarikan ke rumah sakit

Saat ini sang putra akan menjalani pemeriksaan lanjutan di bagian otak atau elektroensefalogram (EEG) untuk mengukur aktivitas kelistrikan di otaknya akibat kejang tersebut.

"Ibran alhamdulillah, kemarin kita udah rekam otak EEG, tapi engga berhasil, karena dia enggak tidur," kata Asri Welas saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).

Proses EEG ini menggunakan sensor khusus yaitu elektroda yang dipasang di kepala dan dihubungkan melalui kabel menuju komputer dan harus dalam keadaan tertidur.

Namun, Asri mengatakan jika sang anak cukup aktif hingga melepas kabel yang ditempelkan di kepalanya.