6 Artis Indonesia yang Meninggal Dunia di Usia Muda

Artis Indonesia yang meninggal dunia di usia muda. (Foto: Nike Ardilla/Instagram/@musicklasik)

JAKARTA - Deretan artis Indonesia yang meninggal dunia di usia muda. Tak seorang pun mengetahui kapan kematian akan menghampiri. Seperti deretan artis ini yang harus berpulang ketika usia mereka masih sangat muda.

Bahkan, beberapa dari mereka meninggal dunia di puncak kariernya. Berikut deretan artis Indonesia yang meninggal di usia muda.

1.Nike Ardilla

Artis Indonesia yang meninggal di usia muda. (Foto: Nike Ardilla/IST)

Nike Ardilla berada di puncak karier saat mobil Civic yang dikendarainya menghantam tembok beton di kawasan R.E Martadinata, Bandung, pada 19 Maret 1995. Akibat kecelakaan tersebut, pelantun Bintang Kehidupan itu mengembuskan napas terakhirnya di usia 19 tahun.

2.Alda Risma

Artis Indonesia yang meninggal di usia muda. (Foto: Alda Risma/IST)

Artis Indonesia yang meninggal dunia di usia muda selanjutnya adalah penyanyi Alda Risma. Penyanyi 24 tahun itu ditemukan tidak bernyawa di kamar Hotel Grand Menteng, pada 12 Desember 2006. Terdapat bekas suntikan di tubuh Alda yang membuat dia disuga mengalami overdosis.

3.Sukma Ayu

Artis Indonesia yang meninggal di usia muda. (Foto: Sukma Ayu/IST)

Aktris sekaligus putri bungsu mendiang Nani Wijaya ini meninggal dunia di usia 24 tahun. Penyebab kematian sang aktris diduga akibat malpraktik. Sebelum berpulang, aktris Kecil-Kecil Jadi Manten itu sempat dirawat di Rumah Sakit Medistra di mana dia mengalami koma selama 5 bulan.