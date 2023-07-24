Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ernest Prakasa Nyaris Kena Tipu Oknum Bank Gadungan Lewat Medsos

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |19:41 WIB
Ernest Prakasa Nyaris Kena Tipu Oknum Bank Gadungan Lewat Medsos
Ernest Prakasa. (Foto: Instagram/@ernestprakasa)
A
A
A

JAKARTA - Ernest Prakasa sempat mengalami hal tak menyenangkan. Ia nyaris menjadi korban penipuan gara-gara kurang teliti dengan pesan yang ia terima di media sosial.

"Pernah hampir, kadang-kadang kalau lagi meleng gitu ya," kata Ernest Prakasa saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).

Ernest Prakasa menjelaskan bahwa kala itu, ia sempat menandai akun Twitter salah satu bank di Indonesia. Setelah itu ia mendapat balasan dari akun oknum dengan identitas bank tersebut.

"Pernah hampir di Twitter jadi waktu itu aku mention Twitter-nya Halo BCA. Yang reply itu pakai profile picture Halo BCA, padahal itu akun lain namanya dipelesetin," jelas Ernest Prakasa.

Lebih lanjut, akun tersebut menghubungi bapak dua anak itu melalui aplikasi chating dan meminta informasi pribadi soal data perbankan Ernest.

Halaman:
1 2
