Kesabaran Fuji Dipuji Netizen, Santai Meski Rumah Berantakan Gegara Teman

JAKARTA - Nama selebgram Fuji mendadak jadi trending topic Twitter pada Senin (24/7/2023). Hal itu dikarenakan sikapnya yang dinilai terlalu baik, usai melihat kondisi kamarnya yang berantakan gara-gara ulah sang sahabat.

Dalam video yang beredar di TikTok, Fuji terlihat begitu santai saat mendengar pengakuan sahabatnya mengucapkan permintaan maaf.

Bukan cuma berantakan, kasur dipenuhi dengan baju beserta seprai yang tidak rapih. Selain itu, gorden di kamarnya pun ikut lepas dari tempatnya.

"Kepada saudari Fujianti Utami Putri, maafin. Dengan kesalahan saya yang tidak bertanggung jawab memberantakin kamar," kata sahabat Fuji dalam video yang beredar di TikTok, Senin (24/7/2023).

Selain kamar, sahabatnya itu juga tidak menghabiskan makanan dan membiarkan dapur berantakan. Lalu kamar mandi becek dan lantainya kotor hitam hingga sampah tisu dibiarkan berserakan.

"Kok bisa ya ada manusia kayak gitu ya, padahal gua gak ngelarang apapun ya di rumah gua sangat bebas," ujar adik ipar mendiang Vanessa Angel ini sambil tersenyum dan asyik mengecat rambutnya.