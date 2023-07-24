Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lady Nayoan Pikirkan Anak, Ogah Polisikan Rendy Kjaernett soal Dugaan Perzinaan

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |18:16 WIB
Lady Nayoan Pikirkan Anak, Ogah Polisikan Rendy Kjaernett soal Dugaan Perzinaan
Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan. (Foto: Instagram/@ladynayoan)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett kini tengah di ujung tanduk. Isu perselingkuhan sang aktor dengan Syahnaz Sadiqah membuat Lady bersikeras pisah.

Meski demikian, Lady tidak berniat melaporkan Rendy atas dugaan perzinaan. Menurut sang pengacara, Ezra Simanjuntak, kliennya masih memikirkan anak-anak mereka bila langkah itu ditempuh.

"Posisinya sama sekali kita nggak ke arah sana (laporkan pidana) karena Pak Rendy masih dekat dengan anak dan kami masih mempertimbangkan itu. Posisinya nggak ke arah sana," ujar Ezra, ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023).

Kini, mereka juga sudah pisah rumah. Namun, Lady tetap membebaskan Rendy bertemu anak-anak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/612/3029425/lady_nayoan_dan_rendy_kjaernett-A8J6_large.jpg
Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028366/muncul-video-rendy-kjaernett-menangis-saat-casting-film-kcnU549n3k.jpg
Muncul Video Rendy Kjaernett Menangis saat Casting Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016419/dapat-dukungan-dari-rendy-kjaernett-lady-nayoan-akan-kembali-berakting-8PwENv3kzb.jpg
Dapat Dukungan dari Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Akan Kembali Berakting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015694/alasan-rendy-kjaernett-tolak-tawaran-pekerjaan-dan-lebih-memilih-kuliah-teologi-f6yZ0SwNeB.jpg
Alasan Rendy Kjaernett Tolak Tawaran Pekerjaan dan Lebih Memilih Kuliah Teologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3014950/rendy-kjaernett-keheranan-dengan-sikap-istri-yang-tak-curigaan-usai-kasus-perselingkuhannya-terbongkar-N0nvxCirYb.jpg
Rendy Kjaernett Keheranan dengan Sikap Istri yang Tak Curigaan Usai Kasus Perselingkuhannya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014208/lady-nayoan-masih-punya-masalah-rumah-tangga-dengan-rendy-kjaernett-usai-kasus-perselingkuhan-gvDROEYSzV.jpg
Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement