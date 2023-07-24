Lady Nayoan Pikirkan Anak, Ogah Polisikan Rendy Kjaernett soal Dugaan Perzinaan

JAKARTA - Rumah tangga Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett kini tengah di ujung tanduk. Isu perselingkuhan sang aktor dengan Syahnaz Sadiqah membuat Lady bersikeras pisah.

Meski demikian, Lady tidak berniat melaporkan Rendy atas dugaan perzinaan. Menurut sang pengacara, Ezra Simanjuntak, kliennya masih memikirkan anak-anak mereka bila langkah itu ditempuh.

"Posisinya sama sekali kita nggak ke arah sana (laporkan pidana) karena Pak Rendy masih dekat dengan anak dan kami masih mempertimbangkan itu. Posisinya nggak ke arah sana," ujar Ezra, ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023).

Kini, mereka juga sudah pisah rumah. Namun, Lady tetap membebaskan Rendy bertemu anak-anak.