HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

8 Artis Indonesia yang Kritik Aksi Ciuman Sejenis Matty Healy di Malaysia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |02:30 WIB
8 Artis Indonesia yang Kritik Aksi Ciuman Sejenis Matty Healy di Malaysia
Putri Anne (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah selebriti merasa kecewa dengan batalnya The 1975 tampil di We The Fest 2023. Akan tetapi, rasa geram mereka pada tingkah Matty Healy, vokalis dari band asal Inggris tersebut nampaknya jauh lebih besar dari rasa kecewa lantaran tak bisa menyaksikan penampilan The 1975 di atas panggung.

Alhasil, sejumlah selebriti tampak meluapkan rasa kesal dan amarah mereka melalui akun berbagai macam cara. Ada yang menuliskan amarah di sosial media, hingga melayangkan sindiran pada Matty Healy di atas panggung WTF.

Berikut, artis Indonesia yang kritik aksi ciuman sejenis Matty Healy di Malaysia:

1. Putri Anne

Putri Anne

Artis Putri Anne mengaku sangat menanti-nantikan penampilan Matty Healy cs di We The Fest 2023. Akan tetapi, mengetahui bahwa The 1975 batal manggung, istri Arya Saloka pun merasa marah hingga menganggap jika band tersebut sangatlah tidak profesional.

Bagaimana tidak, aksi panggung Matty Healy bahkan cukup menggambarkan betapa dirinya tak bisa menghormati negara lain. Bahkan aksinya menghancurkan drone milik pantai juga dinilai kasar.

"Ini kabar yang menyakitkan hati. Aku udah menantikan buat nonton kalian sejak dua bulan lalu," tulis Putri Anne dalam Instagram Story.

"Nggak ada yang peduli dengan 'khotbah' mu Matty, jangan jadi orang kasar dan nggak sopan! Kalian sungguh mengecewakan," sambungnya.

2. Iqbaal Ramadhan

Iqbaal Ramadhan

Aktor Iqbaal Ramadhan melayangkan protesnya pada Matty Healy di akun Twitternya. Bahkan, bintang film Bumi Manusia ini secara tegas mengatakan jika dirinya sudah tidak lagi mau menjadi penggemar dari The 1975 lantaran sikap Matty Healy yang menjijikan.

"Gak ada justifikasi apapun untuk semua aksi yang dilakukan. Both on stage and the post performance (baik di atas panggung dan usai pertunjukan). Very tone-deaf, disrespectful (sangat tidak menghargai) dan cringe mentok," tulis Iqbaal di akun Twitter-nya.

"Can't believe the day has come but officially no longer a fan (tidak menyangka harinya telah tiba tetapi aku resmi bukan lagi seorang fans) #jametttttttttttttihilih," sambungnya.

Lebih lanjut, "Kayaknya semua tau ogut tadinya ngefans berat sama mereka. Tapi satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan sekarang adalah meminta pertanggungjawaban band dan tidak lagi mendukung band. Kalian juga tolong begitu,".

