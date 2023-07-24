Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Segini Bayaran Dewi Perssik di Awal Karier

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |01:30 WIB
Segini Bayaran Dewi Perssik di Awal Karier
Dewi Perssik (Foto: Instargam)
A
A
A

JAKARTA - Siapa yang tak kenal Dewi Perssik? Penyanyi dangdut satu ini merupakan satu dari sekian banyak pedangdut yang paling terkenal di Indonesia.

Meski begitu, kepopuleran mantan istri Saipul Jamil ini tak lepas dari perjuangannya. Bahkan, ia sempat menerima bayaran cukup kecil sekali manggung di salah satu program acara di stasiun televisi.

Saat menjadi bintang tamu di acara yang dipandu Hotman Paris, wanita 37 tahun ini mengatakan jika dirinya sempat dibayar Rp750 ribu. Namun, ia mengaku hanya menerima Rp250 ribu saja, lantara sisanya digunakan untuk membayar manager serta kostum.

Dewi Perssik

"Ketika dikontrak stasiun televisi swasta dan saya menjadi bintang di situ judulnya Sang Bintang. Honornya pertama Rp750 ribu, tapi saya dapatnya Rp250 ribu karena sisanya dibagi untuk biaya kostum dan manager,” kenang Dewi Perssik.

Akan tetapi, berkat kegigihan serta usahanya, Depe kini menjadi salah satu pedangdut dengan bayaran termahal di Indonesia. Bahkan ia mengaku bahwa honor bersih yang diterimanya dalam satu kali manggung mencapai Rp90 juta.

"EO semua tahu harga Depe di Jakarta Rp90 juta net di saya, peralatan musik semua ditanggung panitia. Tapi misal acara off air di Lampung itu Rp120 juta. Kalau ada perjalanan tambahan misalnya dua jam, jadi Rp150 juta. Semua net ke saya,” ucapnya.

Menariknya, banyak pihak penyelenggara yang rela merogoh kocek dalam demi bisa mengundang Depe tampil di acaranya. Bahkan untuk malam pergantian tahun, honor Depe disebut mampu mencapai Rp350 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/33/2892813/dewi-perssik-dipantau-rully-24-jam-lewat-video-call-aku-mandi-dia-tungguin-yZrjC2yK6h.jpg
Dewi Perssik Dipantau Rully 24 Jam Lewat Video Call: Aku Mandi, Dia Tungguin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/33/2863969/dewi-perssik-diledek-usai-sebut-gaji-pacar-rp200-juta-begini-pembelaannya-32tbOij81V.jpg
Dewi Perssik Diledek usai Sebut Gaji Pacar Rp200 Juta, Begini Pembelaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/33/2860282/dewi-perssik-ajukan-syarat-ini-untuk-pria-yang-ingin-menikahinya-m1gc5V5c2g.jpg
Dewi Perssik Ajukan Syarat Ini untuk Pria yang Ingin Menikahinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/33/2859766/pacar-ngebet-nikah-dewi-perssik-belum-bernyali-8rwII9N92C.jpg
Pacar Ngebet Nikah, Dewi Perssik Belum Bernyali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/33/2859453/dewi-perssik-cuek-disomasi-saipul-jamil-minta-jangan-kepedean-fra0lOAcU8.jpg
Dewi Perssik Cuek Disomasi Saipul Jamil, Minta Jangan Kepedean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/33/2859084/difitnah-ribut-dengan-youtuber-pratiwi-noviyanthi-dewi-perssik-kesal-M0zxbboYZN.jpg
Difitnah Ribut dengan YouTuber Pratiwi Noviyanthi, Dewi Perssik Kesal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement