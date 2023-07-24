Segini Bayaran Dewi Perssik di Awal Karier

JAKARTA - Siapa yang tak kenal Dewi Perssik? Penyanyi dangdut satu ini merupakan satu dari sekian banyak pedangdut yang paling terkenal di Indonesia.

Meski begitu, kepopuleran mantan istri Saipul Jamil ini tak lepas dari perjuangannya. Bahkan, ia sempat menerima bayaran cukup kecil sekali manggung di salah satu program acara di stasiun televisi.

Saat menjadi bintang tamu di acara yang dipandu Hotman Paris, wanita 37 tahun ini mengatakan jika dirinya sempat dibayar Rp750 ribu. Namun, ia mengaku hanya menerima Rp250 ribu saja, lantara sisanya digunakan untuk membayar manager serta kostum.

"Ketika dikontrak stasiun televisi swasta dan saya menjadi bintang di situ judulnya Sang Bintang. Honornya pertama Rp750 ribu, tapi saya dapatnya Rp250 ribu karena sisanya dibagi untuk biaya kostum dan manager,” kenang Dewi Perssik.

Akan tetapi, berkat kegigihan serta usahanya, Depe kini menjadi salah satu pedangdut dengan bayaran termahal di Indonesia. Bahkan ia mengaku bahwa honor bersih yang diterimanya dalam satu kali manggung mencapai Rp90 juta.

"EO semua tahu harga Depe di Jakarta Rp90 juta net di saya, peralatan musik semua ditanggung panitia. Tapi misal acara off air di Lampung itu Rp120 juta. Kalau ada perjalanan tambahan misalnya dua jam, jadi Rp150 juta. Semua net ke saya,” ucapnya.

Menariknya, banyak pihak penyelenggara yang rela merogoh kocek dalam demi bisa mengundang Depe tampil di acaranya. Bahkan untuk malam pergantian tahun, honor Depe disebut mampu mencapai Rp350 juta.