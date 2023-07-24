Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Meriam Bellina, Artis yang Sempat Dijuluki Bom Seks Indonesia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |00:30 WIB
Biodata dan Agama Meriam Bellina, Artis yang Sempat Dijuluki Bom Seks Indonesia
Meriam Bellina (Foto: Instagram)
JAKARTA - Biodata dan agama Meriam Bellina menjadi pembahasan menarik untuk disimak. Mengingat, ia sudah kurang lebih 42 tahun meniti karier di dunia hiburan Tanah Air, tepatnya sejak tahun 1981 sampai sekarang.

Meriam Bellina lahir dengan nama lengkap Eliza Maria Bellina Bamboe. Ia diketahui lahir pada 10 April 1965 di Bandung, Jawa Barat.

Lahir dari pernikahan G. H. Bamboe dan Maria Theresia, wanita 58 tahun ini rupanya sempat bercita-cita menjadi seorang pramugari. Sayang, impiannya tersebut harus pupus lantaran memilih keluar dari pendidikannya di bangku SMA saat duduk di kelas 11.

Meriam Bellina pertama kali debut dalam film berjudul Perawan-Perawan dan berperan sebagai Poppy. Semenjak saat itu, ia pun cukup banyak mendapatkan tawaran bermain di sejumlah film, sinetron, FTV, hingga serial web.

Meriam Bellina

Sebagai aktris peran yang sudah puluhan tahun berkecimpung didunia akting, Meriam Bellina tentunya sempat menyabet sejumlah penghargaan. Ia diketahui sempat meraih Piala Citra lewat penampilannya di film Cinta di Balik Noda (1984) dan Get Married (2007).

Ia juga sempat dijuluki sebagai Bom Seks Indonesia lantaran berani melakukan adegan panas dalam film yang ia perankan.

Tak puas hanya dengan berakting, Meriam Belina pun mulai merambah ke dunia tarik suara. Ia diketahui sempat merilis 14 album dari tahun 1983 hingga 1994.

Terkait kehidupan asmara, wanita yang menganut agama Kristen ini diketahui pernah dua kali menikah. Pada 1987, ia diketahui menikah dengan sutradara Ferry Angriawan.

Sayangnya, 3 tahun menikah, keduanya pun memilih untuk bercerai.

