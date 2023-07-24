Hasil Tes Urine Bobby Joseph Negatif Narkoba, Polisi Akan Kaji Ulang

JAKARTA - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan tes urine artis Bobby Joseph setelah ditangkap dalam kasus kepemilikan tembakau sintetis. Hasilnya, sang akor sementara dinyatakan negatif mengonsumsi narkotika.

Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jaksel Kompol Achmad Ardhy mengatakan pemeriksaan urine terhadap narkoba pada umumnya dan tembakau sintetis berbeda. Untuk itu, pihak kepolisian akan melakukan tes urine lebih mendalam.

"Hasil tes urine memang negatif. Tapi pelaksanaan tes urine tembakau sintetis itu beda dengan narkoba pada umumnya. Kita akan lakukan tes urine mendalam," kata Achmad saat dihubungi, Senin (24/7/2023).

Ardhy mengatakan, Bobby Joseph mengakui bahwa barang bukti tembakau sintetis yang disita pihak kepolisian merupakan miliknya.