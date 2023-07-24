Penangkapan Bobby Joseph Bermula dari Aduan Masyarakat

JAKARTA - Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy, memastikan pihaknya mengamankan aktor Bobby Joseph atas kasus penyalahgunaan narkoba. Penangkapan itu bermula dari aduan masyarakat.

Hal itu membuat pihaknya tergugah untuk melakukan penyelidikan. Alhasil, polisi mengamankan Bobby Joseph di kediaman pribadinya, di kawasan Cinere pada Jumat, 21 Juli 2023.

"Kronologinya atas informasi masyarakat dan kami dari Tim Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan, karena ini informasi aduan dari masyarakat. Setelah kami cek, bersangkutan memang memiliki barang bukti berupa tembakau sintetis, "ujar Achmad Ardhy saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023).

Awalnya polisi belum mengetahui jenis narkoba ketika mengamankan barang bukti. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium, narkoba yang disimpan bintang sinetron Candy itu ternyata jenis sintetis tembakau.

"Awalnya kami tidak tahu kalau itu tembakau sintetis, tapi setelah kami amankan, kami cek lab, ternyata positif MDMB," paparnya.