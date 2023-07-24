Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Simpan Tembakau Sintetis, Bobby Joseph Sempat Mengelak saat Digeruduk Polisi

Selvianus , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |14:22 WIB
Simpan Tembakau Sintetis, Bobby Joseph Sempat Mengelak saat Digeruduk Polisi
Bobby Joseph. (Foto: Instagram/@bobbyjsph)
A
A
A

JAKARTA - Artis Bobby Joseph kembali ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba berjenis sintetis tembakau. Bobby ditangkap di kediamannya di wilayah Cinere, Depok, Jawa Barat pada Jumat (21/7/2023) lalu.

Dalam penangkapan itu, Bobby awalnya sempat mengelak di hadapan Satreskoba Polres Metro Jakarta Selatan. Dia bersikeras mengaku tidak menggunakan narkoba.

Hal ini disampaikan oleh Kasat Reserse Narkoba, Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy kepada awak media, Senin (24/7/2023). Saat dikonfirmasi terkait tertangkapnya Bobby Joseph pada pekan lalu.

"Pastinya disembunyikan, karena kita dia cek mengelak ya, tetapi kami dengan metode kepolisian pasti. Kami dapat barang buktinya, dan sesuai bersangkutan memang kami temukan,"ujar Achmad Ardhy.

Hal yang mendasari penangkapan Bobby tersebut adalah laporan dari masyarakat. Kepolisian langsung memutuskan melakukan penyelidikan.

Dari penyelidikan, polisi pun berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis. Alhasil Bobby langsung diamankan oleh Satreskoba Polres Metro Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/26/33/2852293/polisi-temukan-0-46-gram-sinte-milik-bobby-yoseph-di-bawah-kasur-N8CHKstOVY.jpg
Polisi Temukan 0,46 Gram Sinte Milik Bobby Joseph di Bawah Kasur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/33/2852187/bobby-joseph-ungkap-alasan-kembali-pakai-narkoba-6aJxepXH8T.jpg
Bobby Joseph Ungkap Alasan Kembali Pakai Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/33/2851979/proses-hukum-bobby-joseph-tetap-berjalan-meski-assessment-diajukan-Pu1tdgcCpP.jpg
Proses Hukum Bobby Joseph Tetap Berjalan Meski Assessment Diajukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/33/2851925/gara-gara-ini-bobby-joseph-kembali-isap-tembakau-sintetis-ZBfPXJb6Ba.jpg
Gara-Gara Ini, Bobby Joseph Kembali Isap Tembakau Sintetis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/33/2851869/bobby-joseph-beli-tembakau-sintetis-via-instagram-F0WmNo8F3O.jpg
Bobby Joseph Beli Tembakau Sintetis via Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/33/2851864/tersangka-bobby-joseph-terancam-15-tahun-penjara-DlkcL4xESo.jpg
Tersangka, Bobby Joseph Terancam 15 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement