Simpan Tembakau Sintetis, Bobby Joseph Sempat Mengelak saat Digeruduk Polisi

JAKARTA - Artis Bobby Joseph kembali ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba berjenis sintetis tembakau. Bobby ditangkap di kediamannya di wilayah Cinere, Depok, Jawa Barat pada Jumat (21/7/2023) lalu.

Dalam penangkapan itu, Bobby awalnya sempat mengelak di hadapan Satreskoba Polres Metro Jakarta Selatan. Dia bersikeras mengaku tidak menggunakan narkoba.

Hal ini disampaikan oleh Kasat Reserse Narkoba, Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy kepada awak media, Senin (24/7/2023). Saat dikonfirmasi terkait tertangkapnya Bobby Joseph pada pekan lalu.

"Pastinya disembunyikan, karena kita dia cek mengelak ya, tetapi kami dengan metode kepolisian pasti. Kami dapat barang buktinya, dan sesuai bersangkutan memang kami temukan,"ujar Achmad Ardhy.

Hal yang mendasari penangkapan Bobby tersebut adalah laporan dari masyarakat. Kepolisian langsung memutuskan melakukan penyelidikan.

Dari penyelidikan, polisi pun berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis. Alhasil Bobby langsung diamankan oleh Satreskoba Polres Metro Jakarta Selatan.