HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Public Figure Nekat Menikahi Ibu Sendiri, Ada yang Karena Wasiat

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |13:50 WIB
3 <i>Public Figure</i> Nekat Menikahi Ibu Sendiri, Ada yang Karena Wasiat
Public figure nekat menikahi ibu sendiri. (Foto: Nassar/Instagram/@kingnassar88)
A
A
A

JAKARTA - Deretan public figure nekat menikahi ibu sendiri dan sempat menjadi sorotan publik. Ternyata, deretan artis ini melihat sang ibu dari pandangan romansa. Bagaimana mereka bisa jatuh cinta dan menikahi ibu sendiri?

Berikut deretan public figure nekat menikahi ibunya sendiri seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Andhika Gumilang

Sosok Melinda Dee sempat menjadi sorotan imbas kasus City Bank yang membobol dana para nasabahnya. Tak hanya kasus tersebut, dia juga menjadi pembicaraan lantaran melakukan implan payudara, operasi plastik, dan bergaya hidup mewah.

Public figure nekat menikahi ibu sendiri. (Foto: Andhika Gumilang/YouTube/The Sungkars)

Terlepas dari kasus-kasus tersebut, Melinda Dee semakin menuai sorotan setelah menikah siri dengan anak angkatnya, aktor Andhika Gumilang. Namun sang aktor sudah menemukan jalan hijrahnya dan lebih fokus belajar agama.

2.Nassar

Public figure yang nekat menikahi ibunya sendiri adalah pedangdut Nassar. Pada 2012, dia menikahi Muzdalifah yang merupakan ibu angkatnya untuk memenuhi wasiat sang ayah angkat, pengusaha Haji Nurman.

Public figure nekat menikahi ibu sendiri. (Foto: Nassar/Instagram/@kingnassar88)

Pernikahan mereka saat itu bahkan sempat memecahkan rekor MURI sebagai pengantar pengantin terpanjang di Indonesia. Sayang pernikahan yang digelar mewah dan meriah itu berujung perceraian pada 2015.

Halaman:
1 2
