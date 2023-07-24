Move On dari Sean Mikael, Lolly Kini Pacaran dengan Dancer Asal Kupang

JAKARTA - Laura Meizani Mawardi alias Lolly, saat ini tengah menikmati kehidupannya di London, Inggris. Bahkan, setelah hubungan asmaranya dengan Sean Mikael berakhir, Lolly diketahui telah memiliki pacar baru.

Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh gadis 16 tahun itu. Melalui akun Instagram Storynya, Lolly menyebut bahwa dirinya sudah memiliki kekasih yang bernama Vadel Alfajar Badjideh.

Perbedaan usia 3 tahun, tak membuat Lolly dan Vadel ragu untuk menjalin hubungan asmara.

Sementara itu, Vadel sendiri diketahui merupakan orang Indonesia yang memiliki darah Arab. Saat ini, ia diketahui menetap di Kupang, NTT, dan menjalani hubungan jarak jauh dengan putri Nikita Mirzani tersebut.

Menariknya, hubungan Lolly dan Vadel baru berjalan selama kurang lebih seminggu. Kendati demikian, Lolly sudah mengetahui cukup banyak soal kekasihnya yang berprofesi sebagai seorang dancer.

"Udah punya pacar ya?," tanya seorang netizen di kolom tanya jawab.

"Udah. Baru pacaran 6 hari. Namanya @vadelbadjideh umur 19 tahun. Orang Kupang campur Arab. 4 Bersaudara, anak paling terakhir, hobinya nge dance. Makanan favorit nya ikan teri balado, warna favoritnya merah, item dan putih. Orangnya suka bercanda tapi kalo lagi serius serem nya naudzubillah. Kalo lagi marah suka keluarin kata 'liat aja' 'coba aja' terus ntar bilang nya ntar paling di diemin 3 hari," ungkap Lolly.