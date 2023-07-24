Profil Bobby Joseph, Aktor yang Kembali Ditangkap Polisi Gara-Gara Sinte

JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari aktor Bobby Joseph. Ya, aktor yang tenar di era 2007-an itu kembali tersandung kasus narkoba.

Pesinetron tampan ini ditangkap lagi terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis, atau yang biasa disebut sinte.

Bobby sendiri ditangkap di kediamannya di kawasan Cinere, Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Juli 2023. Hal tersebut bahkan dibenarkan oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy saat dikonfirmasi pada Senin (24/7/2023).

“Iya betul Bobby Joseph," beber Kompol Achmad Ardhy.

Menariknya, ini bukan pertama kalinya bintang sinetron Candy tersebut ditangkap atas kasus narkoba. Pada 2021 lalu, pria berusia 31 tahun itu juga pernah ditangkap atas kasus kepemilikan narkoba jenis sabu.

Sayangnya, Bobby yang sudah sempat lepas dari jeratan narkoba ini kembali lagi tertangkap.

Berikut profil Bobby Joseph, aktor yang ditangkap gara-gara sinte:

Bobby Joseph merupakan aktor Indonesia yang lahir pada 29 November 1991. Bobby lahir di Paris, Prancis dan berkarier di Tanah Air.

Nama Bobby Joseph mulai dikenal saat membintangi sinetron bertajuk, Candy di tahun 2007. Kala itu, Bobby turut beradu akting dengan sejumlah selebritis seperti Rachel Amanda, Nimaz Damayanti hingga Kevin Julio.

Tak hanya Candy, beberapa sinetron hits lainnya seperti Catatan Hati Seorang Istri, Safa dan Marwah, Namaku Mentari, hingga Upik Abu dan Laura juga pernah dibintangi oleh aktor 31 tahun ini.

Namanya Mulai Redup

Sempat tenar dan digandrungi penggemar karena ketampanan dan bakat aktingnya, Bobby justru pernah mengalami fase di mana namanya mulai redup dan jarang tampil di layar kaca. Demi menyambung hidup, Bobby pun sempat menjadi driver taksi online dan viral di sosial media.

Kala itu, aksi Bobby ini mendapat simpati dari netizen karena tetap berjuang meski kariernya sebagai artis mulai tenggelam.