Jenny Rachman 2 Kali Mangkir Pemeriksaan, Polisi Bakal Jemput Paksa?

Jenny Rachman bakal dijemput paksa setelah dua kali mangkir pemeriksaan? (Foto: MNC Portal Indonesia)

JAKARTA - Aktris senior Jenny Rachman sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengrusakan rumah milik Alia Karenina, pada September 2022. Namun hingga kini, tak sekalipun sang aktris memenuhi panggilan pemeriksaan dari pihak kepolisian.

Kanitreskrim Polsek Pondok Aren, Tanggerang Selatan, AKBP Erwin S mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan pemanggilan terhadap Jenny Rachman. Ini akan menjadi pemanggilan ketiga untuk sang aktris.

“Sejauh ini, belum ada wacana penjemputan paksa,” ujar Erwin kepada MNC Portal Indonesia lewat sambungan telepon, pada Senin (24/7/2023).

Namun Erwin enggan berkomentar banyak terkait jadwal pemeriksaan Jenny Rachman. Dia hanya mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan secepatnya. “Insya Allah secepatnya. Lebih cepat lebih baik,” tuturnya lagi.

Sebelumnya, AKBP Erwin pernah mengungkapkan kemungkinan pihaknya akan melakukan penjemputan paksa terhadap Jenny. Alasannya, sang aktris dinilai tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian.

“Kasus pengrusakan rumah masih terus berlanjut. Tapi kalau tersangka selalu mengelak ya kami akan melakukan penjemputan paksa,” kata Erwin kepada awak media, pada 22 Juli silam.

Pernyataan itu dirilis AKBP Erwin setelah Alia Karenina selaku korban lewat kuasa hukumnya mempertanyakan kelanjutan kasus tersebut. Yonathan Andre Baskoro selaku pengacara Alia mempertanyakan alasan mandeknya kasus tersebut.