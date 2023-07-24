Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jenny Rachman 2 Kali Mangkir Pemeriksaan, Polisi Bakal Jemput Paksa?

Selvianus , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |13:21 WIB
Jenny Rachman 2 Kali Mangkir Pemeriksaan, Polisi Bakal Jemput Paksa?
Jenny Rachman bakal dijemput paksa setelah dua kali mangkir pemeriksaan? (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Aktris senior Jenny Rachman sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengrusakan rumah milik Alia Karenina, pada September 2022. Namun hingga kini, tak sekalipun sang aktris memenuhi panggilan pemeriksaan dari pihak kepolisian.

Kanitreskrim Polsek Pondok Aren, Tanggerang Selatan, AKBP Erwin S mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan pemanggilan terhadap Jenny Rachman. Ini akan menjadi pemanggilan ketiga untuk sang aktris.

“Sejauh ini, belum ada wacana penjemputan paksa,” ujar Erwin kepada MNC Portal Indonesia lewat sambungan telepon, pada Senin (24/7/2023).

Namun Erwin enggan berkomentar banyak terkait jadwal pemeriksaan Jenny Rachman. Dia hanya mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan secepatnya. “Insya Allah secepatnya. Lebih cepat lebih baik,” tuturnya lagi.

Sebelumnya, AKBP Erwin pernah mengungkapkan kemungkinan pihaknya akan melakukan penjemputan paksa terhadap Jenny. Alasannya, sang aktris dinilai tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian.

Jenny Rachman dua kali mangkir pemeriksaan kasus pengrusakan rumah. (Foto: MNC Portal Indonesia)

“Kasus pengrusakan rumah masih terus berlanjut. Tapi kalau tersangka selalu mengelak ya kami akan melakukan penjemputan paksa,” kata Erwin kepada awak media, pada 22 Juli silam.

Pernyataan itu dirilis AKBP Erwin setelah Alia Karenina selaku korban lewat kuasa hukumnya mempertanyakan kelanjutan kasus tersebut. Yonathan Andre Baskoro selaku pengacara Alia mempertanyakan alasan mandeknya kasus tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/33/2941400/mantan-suami-meninggal-dunia-jenny-rachman-sambangi-rumah-duka-di-yogyakarta-dV7OqUsdgu.jpg
Mantan Suami Meninggal Dunia, Jenny Rachman Sambangi Rumah Duka di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/33/2941331/mantan-suami-jenny-rachman-suprajarto-meninggal-dunia-di-singapura-8aPRVHDbkv.jpg
Mantan Suami Jenny Rachman, Suprajarto Meninggal Dunia di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/33/2925630/buntut-dari-perselingkuhan-jenny-rachman-resmi-bercerai-dengan-suprajarto-ksth93ppi6.jpg
Buntut dari Perselingkuhan, Jenny Rachman Resmi Bercerai dengan Suprajarto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/206/2858170/jenny-rachman-rindu-main-film-bareng-roy-marten-dan-rano-karno-artis-lawas-the-big-five-fauvsb1f9L.jpg
Jenny Rachman Rindu Main Film Bareng Roy Marten dan Rano Karno, Artis Lawas The Big Five
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/26/33/2852757/dua-kali-mangkir-polisi-gagal-jemput-paksa-jenny-rachman-ab242oepx6.jpg
Dua Kali Mangkir, Polisi Gagal Jemput Paksa Jenny Rachman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/33/3182480//vidi_aldiano-RDsj_large.jpg
Vidi Aldiano ungkap Alasan Takut Punya Anak, Tak Mau Penyakit Genetik Diturunkan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement