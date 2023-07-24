Lolly Beri Penjelasan Terkait Kabar Putus Sekolah: Kenyataannya Tidak Seperti Itu

JAKARTA - Anak sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Lolly, hingga saat ini masih berada di London, Inggris untuk melanjutkan pendidikannya. Sayangnya, di tengah proses pendidikannya tersebut, hubungan antara Lolly dan sang ibunda memburuk, hingga muncul kabar yang menyebut jika Nikita sudah tidak mau membiayai sekolah putrinya.

Hal itu membuat rumor bahwa Lolly kini putus sekolah mencuat. Bahkan Nikita Mirzani selaku ibu kandungnya sempat mengatakan bahwa Lolly tidak berhasil menyelesaikan pendidikan SMA-nya di London, sehingga ia tidak bisa mendaftar kuliah di kampus idamannya.

"Dia tidak sekolah lagi. Kalau dia bilang mau cari kuliah di Cambridge atau apa tidak mungkin karena dia SMA kelas satu aja nggak lulus," kata Nikmir.

"Bukan SMA yang orang-orangnya harus pintar dulu, harus lulus dulu. Gimana dia mau daftar kuliah, SMA aja gak lulus. Masih kelas satu sudah berhenti. Kalau dia ngomong apa iyain aja itu otaknya lagi kusut," sambungnya.

Terkait kabar bahwa dirinya putus sekolah, Lolly pun akhirnya angkat bicara dan memberikan bantahan atas pernyataan tersebut. Ia bahkan menyebut jika kini dirinya masih bersekolah dan akan segera mendaftar kuliah.

Akan tetapi, hal tersebut masih belum bisa dilakukannya mengingat saat ini para murid masih berada dalam masa liburan sekolah.

"Loly kata mami kamu, kamu udah putus sekolah krn sekolah cuma 1 tahun," tanya seorang netizen di sesi tanya jawab.

"Aku udah kenaikan kelas Alhamdulillah, di UK pada libur sampai September. Sekarang lagi mau daftar ke college," ujar Lolly.

Lewat tulisannya, putri dari bintang Comic 8 tersebut meminta agar para netizen tidak mudah mempercayai kabar miring.

"Kalo gatau apa apa mending diem! Tolong jangan langsung percaya omongan atau postingan yang kalian lihat di social media. Karena kenyataannya tidak seperti itu," pintanya.