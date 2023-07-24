Bobby Joseph Kembali Ditangkap Kasus Narkoba, Tembakau Sintetis Jadi Barang Bukti

JAKARTA - Aktor Bobby Joseph ditangkap terkait kasus narkoba oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Ia ditangkap atas kepemilikan tembakau sintetis di kediamannya kawasan Cinere, Depok.

Bobby sendiri ditangkap pada Jumat, 21 Juli 2023 lantaran diduga menggunakan dan juga menyimpan tembakau sintetis tersebut.

"Iya betul Bobby Joseph," ujar Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy saat dikonfirmasi pada Senin (24/7/2023).

"Di rumahnya di Cinere. Jumat malam. Dia menggunakan, tapi dia menyimpan. Dia mengakui bahwa dia memegang dan memiliki," sambungnya.

Saat ini, bintang Anak Menteng itu masih diperiksa di Polres Metro Jaksel terkait barang bukti seberat 0,45 gram tersebut. Bahkan dari hasil tes, aktor 31 tahun itu juga dinyatakan positif menggunakan barang terlarang tersebut.

"Beratnya 0,45 gram. Barbuk tembakau sintetis, sudah dilakukan proses cek lab. Dan positif, itu tembakau sintetis," ujarnya.