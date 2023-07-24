Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rendy Kjaernett Masih Tinggal Seatap dengan Lady Nayoan di Tengah Proses Perceraian

Selvianus , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |12:31 WIB
Rendy Kjaernett Masih Tinggal Seatap dengan Lady Nayoan di Tengah Proses Perceraian
Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Lady Nayoan telah memutuskan untuk bercerai dari Rendy Kjaernett. Kendati demikian, Rendy hingga kini masih terus berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan wanita yang telah dinikahinya pada 2014 lalu.

Meski Lady sudah mantap untuk berpisah dari Rendy, kenyataannya keduanya hingga kini masih tinggal satu atap. Hal itu bahkan diungkapkan langsung oleh kuasa hukumnya, Riki Susanto.

"Mereka (Rendy dan Lady Nayoan) masih tinggal serumah kok bersama anak-anak dan juga ibundanya Rendy. Meski selama ini mereka sebenarnya sudah punya rumah masing-masing, tapi masalah tinggal mereka masih serumah," ungkap Riki.

Walau berada di satu rumah yang sama, Riki menyebut jika kliennya dan Lady hingga kini masih belum berkomunikasi secara intens ihwal nasib rumah tangga mereka. Padahal, pihak Pengadilan Negeri Bekasi memberikan waktu selama dua minggu agar keduanya bisa menjalani mediasi di luar persidangan.

Rendy Kjaernett

"Selama ini memang Lady membatasi komunikasinya dengan Rendy. Semua harus melalui kuasa hukumnya masing-masing. Itu yang sekarang terus kita komunikasikan biar mereka kembali ngobrol lagi untuk mempermudah proses mediasi dan perdamaian," beber Riki.

Sementara itu, Rendy sendiri diketahui menyesali betul perbuatannya pada Lady. Ia bahkan rela menahan rasa sakit demi memodifikasi tato mirip wajah Syahnaz yang ada di punggungnya.

"Pasti dia menyesal dan mengakui kesalahannya, dia juga telah mencoba mengubah bentuk tato di punggungnya sebagai ungkapan penyesalan dan permintaan maafnya. Kita berharap bisa berdamai, dan menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian," papar Riki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/612/3029425/lady_nayoan_dan_rendy_kjaernett-A8J6_large.jpg
Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028366/muncul-video-rendy-kjaernett-menangis-saat-casting-film-kcnU549n3k.jpg
Muncul Video Rendy Kjaernett Menangis saat Casting Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016419/dapat-dukungan-dari-rendy-kjaernett-lady-nayoan-akan-kembali-berakting-8PwENv3kzb.jpg
Dapat Dukungan dari Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Akan Kembali Berakting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015694/alasan-rendy-kjaernett-tolak-tawaran-pekerjaan-dan-lebih-memilih-kuliah-teologi-f6yZ0SwNeB.jpg
Alasan Rendy Kjaernett Tolak Tawaran Pekerjaan dan Lebih Memilih Kuliah Teologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3014950/rendy-kjaernett-keheranan-dengan-sikap-istri-yang-tak-curigaan-usai-kasus-perselingkuhannya-terbongkar-N0nvxCirYb.jpg
Rendy Kjaernett Keheranan dengan Sikap Istri yang Tak Curigaan Usai Kasus Perselingkuhannya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014208/lady-nayoan-masih-punya-masalah-rumah-tangga-dengan-rendy-kjaernett-usai-kasus-perselingkuhan-gvDROEYSzV.jpg
Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement