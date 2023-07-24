Rendy Kjaernett Masih Tinggal Seatap dengan Lady Nayoan di Tengah Proses Perceraian

JAKARTA - Lady Nayoan telah memutuskan untuk bercerai dari Rendy Kjaernett. Kendati demikian, Rendy hingga kini masih terus berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan wanita yang telah dinikahinya pada 2014 lalu.

Meski Lady sudah mantap untuk berpisah dari Rendy, kenyataannya keduanya hingga kini masih tinggal satu atap. Hal itu bahkan diungkapkan langsung oleh kuasa hukumnya, Riki Susanto.

"Mereka (Rendy dan Lady Nayoan) masih tinggal serumah kok bersama anak-anak dan juga ibundanya Rendy. Meski selama ini mereka sebenarnya sudah punya rumah masing-masing, tapi masalah tinggal mereka masih serumah," ungkap Riki.

Walau berada di satu rumah yang sama, Riki menyebut jika kliennya dan Lady hingga kini masih belum berkomunikasi secara intens ihwal nasib rumah tangga mereka. Padahal, pihak Pengadilan Negeri Bekasi memberikan waktu selama dua minggu agar keduanya bisa menjalani mediasi di luar persidangan.

"Selama ini memang Lady membatasi komunikasinya dengan Rendy. Semua harus melalui kuasa hukumnya masing-masing. Itu yang sekarang terus kita komunikasikan biar mereka kembali ngobrol lagi untuk mempermudah proses mediasi dan perdamaian," beber Riki.

Sementara itu, Rendy sendiri diketahui menyesali betul perbuatannya pada Lady. Ia bahkan rela menahan rasa sakit demi memodifikasi tato mirip wajah Syahnaz yang ada di punggungnya.

"Pasti dia menyesal dan mengakui kesalahannya, dia juga telah mencoba mengubah bentuk tato di punggungnya sebagai ungkapan penyesalan dan permintaan maafnya. Kita berharap bisa berdamai, dan menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian," papar Riki.