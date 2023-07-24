Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tidak Lagi Ngefans dengan The 1975, Iqbaal Ramadhan: Jamet Hilih

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |08:31 WIB
Tidak Lagi Ngefans dengan The 1975, Iqbaal Ramadhan: Jamet Hilih
Iqbaal Ramadhan (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Musisi sekaligus aktor Iqbaal Ramadhan merasa kecewa dengan kelakuan idolanya, Matty Healy saat manggung di Malaysia beberapa hari lalu. Aksi kontroversial The 1975 itu bahkan sampai membuat bintang film Dilan ini geli hingga mengatakan bahwa dirinya bukan lagi penggemar dari band yang hits dengan single Somebody Else tersebut.

Saking kesalnya, Iqbaal bahkan sampai menyebut idolanya sebagai Jamet.

"Gak ada justifikasi apapun untuk semua aksi yang dilakukan. Both on stage and the post performance (baik di atas panggung dan usai pertunjukan). Very tone-deaf, disrespectful (sangat tidak menghargai) dan cringe mentok," tulis Iqbaal di akun Twitter-nya.

"Can't believe the day has come but officially no longer a fan (tidak menyangka harinya telah tiba tetapi aku resmi bukan lagi seorang fans) #jametttttttttttttihilih," sambungnya.

Iqbaal Ramadhan

Sementara itu, pria 23 tahun ini juga mengatakan bahwa dirinya memang merupakan fans berat dari The 1975. Akan tetapi, kelakuan Matty Healy di Malaysia sudah tak lagi bisa ditoleransi, hingga ia mengimbau orang-orang untuk tak lagi menyukai band asal Inggris tersebut.

"Kayaknya semua tau ogut tadinya ngefans berat sama mereka. Tapi satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan sekarang adalah meminta pertanggungjawaban band dan tidak lagi mendukung band. Kalian juga tolong begitu," jelas Iqbaal.

Sebagaimana diketahui, Matty Healy terlihat mencium bibir rekannya, Ross Macdonald saat tengah manggung di festival musik Malaysia. Aksi tersebut tampaknya sengaja dilakukan oleh vokalis The 1975 sebagai bentuk protesnya pada Undang Undang di Malaysia terkait yang menentang LGBTQ+.

Halaman:
1 2
